Rentrée la plus coûteuse de l'histoire: Québec solidaire propose de doubler le supplément pour l'achat de fournitures scolaires

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - À quelques semaines de la rentrée scolaire la plus coûteuse de l'histoire, la députée de Mercier et responsable de Québec solidaire en matière d'Éducation, Ruba Ghazal, demande au gouvernement de la CAQ de doubler le montant du Supplément pour l'achat de fournitures scolaires afin d'aider les familles québécoises à faire face à la hausse record des prix en pleine crise de l'inflation.

« Ce que me disent les parents, c'est que le montant de 115$ par enfant reçu en juillet dernier n'est pas du tout suffisant pour se procurer toutes les fournitures scolaires inscrites sur la liste de leurs enfants. Les prix des fournitures scolaires ont augmenté de près de 25% dans les dernières années, mais l'aide du gouvernement n'a pas suivi. Cette rentrée scolaire 2023 est en voie d'être la plus coûteuse de l'histoire. La CAQ doit en faire plus pour soutenir financièrement les parents. On ne peut pas baisser le bouclier anti-inflation comme ça ! » déclare Mme Ghazal.

Grâce à cette proposition solidaire, pour l'année 2023, une aide supplémentaire de 115$ par enfant de 4 à 16 ans viendrait donc s'ajouter au 115$ déjà envoyé à tous les parents bénéficiaires de l'allocation familiale en juillet.

Cette aide financière, qui serait versée au courant du mois de septembre, aiderait concrètement le budget des parents d'environ 1,1 millions d'enfants au Québec.

« Malheureusement, à cause de la forte hausse des prix, de plus en plus de familles de la classe moyenne sont contraintes d'aller frapper à la porte d'associations et celles-ci peinent à répondre à la demande grandissante. Ne pas augmenter l'aide aux familles en pleine crise de l'inflation, c'est les condamner à s'appauvrir pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce n'est pas ça qu'on veut pour le Québec où l'éducation semble de moins en moins gratuite », ajoute Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]