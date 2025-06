Vétusté de l'Institut Douglas: Front commun pour éviter un HMR 2.0

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Une coalition composée de médecins, d'infirmières, de syndicats, et du milieu communautaire était aux côtés de la députée solidaire de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, pour lancer un ultimatum à la CAQ pour la reconstruction de l'Institut Douglas. Après le psychodrame de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, ils et elles demandent que soit sécurisé l'argent au plus tard au budget 2026.

« Je mets au défi le ministre de la Santé Christian Dubé de venir voir de ses propres yeux le Douglas, parce que si la CAQ continue de ne rien faire, il est évident que c'est le prochain Maisonneuve-Rosemont. Le gouvernement a un an au maximum pour agir, je lui demande de débloquer les sommes avant la prochaine élection. Il y a des salles de bain envahies de moisissure, des plafonds coulent et des murs qui tombent en miettes. Comment peut-on traiter la détresse psychologique dans un environnement qui lui-même génère de la souffrance? », a déclaré Mme Zaga Mendez.

Rappelons que la reconstruction de l'Institut Douglas est promise depuis 2020 par le gouvernement de la CAQ.

« L'Institut Douglas est dans un état de délabrement qui nuit au rétablissement des patients et met en danger le personnel clinique. Il est urgent de construire un nouvel institut qui répondra aux besoins croissants de la population », a ajouté Simon Ducharme, psychiatre à l'Institut Douglas.

« Santé Québec affirme vouloir rendre les soins plus accessibles, humaniser l'organisation, fluidifier les parcours de soins et améliorer la performance en développant de nouvelles façon de faire. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'Institut Douglas, on peut légitimement se demander comment ces objectifs seront atteints. Il est temps de se donner les moyens de nos ambitions », a conclu Maxence Corriveau, président du Syndicat de professionnelles en soins de santé de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal, affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

