Rentrée collégiale - La négociation est terminée, mais des problèmes demeurent!

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - À la veille de la rentrée des étudiantes et étudiants dans les cégeps et collèges du Québec, les trois fédérations du collégial (FEC-CSQ, FPSES-CSQ, FPPC-CSQ) de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tiennent à mettre en lumière plusieurs enjeux qui demeurent des préoccupations importantes pour leurs membres.

Les présidences de la CSQ, Éric Gingras, de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), Youri Blanchet, de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), Valérie Fontaine, et de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), Éric Cyr, font le constat suivant : au-delà des négociations du secteur public, il reste beaucoup à faire pour améliorer les enjeux d'attraction et de rétention du personnel des cégeps tout comme pour contrer la vétusté des immeubles du réseau collégial. D'autant plus dans un contexte de forte croissance des effectifs, alors que le gouvernement du Québec prévoit que, d'ici 2032, le nombre d'étudiants dans l'ensemble du réseau collégial grimpera de 14,4 % par rapport à 10 ans plus tôt, pour dépasser les 196 000.

Rétablir la confiance

« Nous aurions collectivement tort de négliger le réseau collégial puisqu'il s'agit d'un de nos fleurons qui contribue de façon très importante à notre enrichissement social, culturel et économique tout en étant un accélérateur de scolarisation pour des milliers de jeunes dans toutes les régions du Québec », souligne d'emblée Éric Gingras, président de la CSQ.

« Nous sortons tout juste du 44e Congrès de la CSQ, qui portait justement sur la confiance dans nos institutions. Il va de soi que l'on souhaite participer à rebâtir la confiance envers les services publics et nos institutions, et le réseau collégial en est un maillon très important. Pour y arriver, il faut un espace de dialogue social avec le gouvernement. De même, nos établissements doivent être en bon état et nos milieux de travail doivent être attractifs. Nous pensons aussi que le travail ne s'arrête pas aux négociations des conventions collectives, et plusieurs améliorations et aménagements peuvent être pensés pour améliorer les conditions d'exercice et d'étude dans le réseau collégial », soutient Éric Gingras.

Vétusté des immeubles et manque d'attractivité

Le récent rapport de la vérificatrice générale du Québec est venu exposer une réalité qui existe depuis trop longtemps, à savoir que les immeubles du réseau collégial sont mal en point. De fait, on peut notamment y lire que les infrastructures des cégeps se sont détériorées à une vitesse préoccupante au cours des dernières années : les deux tiers (65 %) sont en mauvais état, alors que cette proportion était de 24 % il y a 5 ans.

« On oublie souvent que le mauvais état des bâtiments vient affecter les conditions de travail, notamment avec un impact sur la santé et la sécurité de nos membres, en plus d'affecter les conditions d'études. Or, les postes d'ouvriers spécialisés, qui sont en première ligne pour l'entretien et la réparation des installations, ne sont pas attrayants, et ce, malgré une augmentation de leur prime d'attraction. Résultat : on sous-traite à des firmes privées pour des sommes exorbitantes ce qui pourrait être fait à l'interne, tout en perdant, justement, l'expertise à l'interne », affirme Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ.

Or, ce manque d'attractivité ne se limite malheureusement pas seulement aux ouvriers spécialisés. Plusieurs postes de personnel de soutien demeurent vacants, créant ainsi une surcharge sur le personnel en place et une plus grande difficulté à offrir des services de qualité à la population étudiante grandissante.

« Rénover » les relations de travail

La rénovation des bâtiments doit aussi s'accompagner d'une « rénovation » des relations de travail. « La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et un fort taux de roulement touchent beaucoup d'emplois de personnel professionnel dans les cégeps. Les problèmes d'attraction et de rétention sont bien connus, et notre nouvelle convention collective offre diverses possibilités pouvant aider à garder les gens en poste en offrant des conditions de travail plus modernes. Il faut donc maintenant que les cégeps mettent en place ces avantages pour les membres, qu'ils accordent des horaires variables à plus de gens, qu'ils offrent plus d'autonomie professionnelle, notamment via le télétravail, la prise de congés personnels ou la conciliation travail-vie personnelle, pour ne nommer que ces éléments. En fait, ces changements, accompagnés d'une gestion basée sur les objectifs plutôt que sur le contrôle, entraînent peu de frais pour l'employeur et peuvent faire la différence pour la personne professionnelle », témoigne Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ.

Réussite étudiante et contexte d'enseignement sont indissociables

Nul doute que la décrépitude des infrastructures finit par avoir un impact sur la qualité de l'enseignement. « Tout d'abord, le manque de locaux ne doit pas devenir un argument pour accélérer le développement de la formation à distance alors que nous savons maintenant qu'elle constitue un frein à la réussite. Il faut plutôt poursuivre les efforts visant à mieux accueillir les étudiantes et les étudiants dès leur arrivée au cégep, notamment en les soutenant davantage dans leur apprentissage du "métier d'étudiant" et de la maîtrise du français, comme le recommande le comité sur les cours défis, qui a rendu public, à la fin du mois de juin, son rapport intitulé Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep. Nous espérons que ce rapport servira de base aux discussions qui devront avoir lieu concernant le nécessaire ajout de ressources enseignantes », explique Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ.

L'intelligence artificielle : l'urgence d'agir au collégial

L'intelligence artificielle et ses impacts dans le milieu de l'éducation était un des dossiers importants du dernier Congrès de la CSQ. L'urgence d'une réflexion collective sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, notamment au collégial, est apparue évidente pendant les travaux, et des recommandations vont dans ce sens. « Il va de soi que l'on doive outiller le personnel pour affronter ces nouveaux défis. Toutefois, afin d'éviter les solutions miracles proposées par certaines entreprises privées, l'adoption de ces outils doit se faire dans un climat de concertation et de collaboration. De plus, dans un contexte où le rapport au savoir et à sa production est profondément modifié par ces technologies, l'importance cruciale de l'éducation au numérique pour les jeunes devient primordiale », affirment les dirigeants de la FEC-CSQ, FPSES-CSQ et FPPC-CSQ.

De l'amour pour nos cégeps

Le rapport de la vérificatrice générale est sans équivoque : nos cégeps manquent d'amour. « Devant ce constat, il est primordial de donner un coup de barre afin d'assurer un investissement majeur dans le réseau collégial. Les cégeps ont trop souvent été oubliés par le gouvernement Legault. Il est grand temps de revaloriser ce réseau et son personnel », concluent les représentants de la CSQ et de ses trois fédérations du collégial.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les personnes retraitées de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant plus de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSES-CSQ

La FPSES-CSQ représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 215 000 membres, dont près de 125 000 font partie du personnel de l'éducation.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

