MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de règlement est survenue entre Desjardins et les demandeurs représentés par les cabinets d'avocats Siskinds Desmeules et Kugler Kandestin à la suite du dépôt des actions collectives en lien avec la situation des renseignements personnels annoncée en juin 2019. Desjardins est satisfait qu'une entente soit intervenue. Cette entente est actuellement soumise à l'approbation de la Cour supérieure du Québec qui doit l'approuver avant qu'elle ne puisse entrer en vigueur.

Il n'est pas nécessaire de contacter Desjardins à ce moment-ci puisque plusieurs étapes restent à franchir avant la mise en place effective de l'entente de règlement et la possibilité de présenter une réclamation.

L'entente de règlement qui est soumise à l'approbation de la Cour supérieure du Québec prévoit qu'une somme maximale de 200 852 500 $ sera versée sous la forme de paiements individuels aux personnes admissibles qui en feront la demande. L'entente vise toutes les personnes qui sont concernées par la situation des renseignements personnels annoncée le 20 juin 2019 par Desjardins, soit les membres ou les anciens membres, les clients ou les anciens clients détenant ou ayant détenu des cartes de crédit ou des produits de financement aux points de vente Desjardins, et toutes les personnes qui ont reçu une communication pour les informer de la situation.

Tous les détails sont disponibles au www.reglementdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardins.com/