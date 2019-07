Renseignements personnels : Mise à jour de la situation

MONTRÉAL, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins fait aujourd'hui une mise à jour concernant la fuite de renseignements personnels et réitère à ses membres qu'ils sont protégés par la Protection membres Desjardins en matière de vol d'identité, et ce, sans avoir à s'inscrire.

La Protection membres Desjardins comprend trois volets :

Protection : Les actifs que vous détenez et les transactions financières effectuées chez Desjardins sont entièrement protégés en cas d'opérations non autorisées. Accompagnement : En cas de vol d'identité, nous assurons une prise en charge personnalisée. Desjardins accompagne ses membres à chacune des étapes pour restaurer leur identité. Une aide psychologique est également offerte aux membres qui en exprimeront le besoin, dans le cas d'un vol d'identité. Remboursement : Dans le cadre de la restauration d'identité, les membres auront droit à un remboursement pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour des frais engagés tels que les frais de notaire et d'avocat, les pertes de salaire ou autres dépenses.

Les membres n'ont aucune démarche à faire, ils sont d'ores-et-déjà couverts par cette protection.

Le jeudi 18 juillet, le délai moyen de réponse chez Desjardins de la ligne dédiée à la fuite de renseignements personnels était de 4,4 minutes.

En date d'aujourd'hui, 412 000 membres particuliers s'étaient inscrits à Equifax, soit en passant par Desjardins (Réseau des caisses, AccèsD téléphone, AccèsD Internet et mobile) ou en s'inscrivant directement auprès d'Equifax.

Également en date d'aujourd'hui, l'ensemble des lettres particuliers et entreprises ont été expédiées.

Desjardins tient à rassurer ses membres à l'effet qu'il n'a pas constaté de hausse récente de la fraude. Par ailleurs, et comme à l'habitude, les actifs que les membres détiennent et les transactions qu'ils réalisent chez Desjardins sont protégés. Si des transactions non autorisées étaient réalisées dans leurs comptes Desjardins, les membres seraient remboursés.

Pour plus de détails sur ces solutions, les membres peuvent consulter le site https://www.desjardins.com/renseignements-personnels ou communiquer par téléphone avec AccèsD au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737).

