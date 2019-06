Renseignements personnels : le Mouvement Desjardins est à l'écoute de ses membres et prolonge à 5 ans le service de surveillance d'Equifax

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins a annoncé ce matin que les membres concernés par la situation des renseignements personnels bénéficieront d'un service de surveillance du crédit et d'assurance contre le vol d'identité de cinq ans.

Le Mouvement Desjardins est à l'écoute des préoccupations de ses membres et a donc décidé de prolonger la durée d'adhésion à ce service. Les membres concernés recevront un code d'activation par la poste prochainement.

Ce service inclut les éléments suivants :

Surveillance du dossier de crédit d'Equifax et d'alerte dès que des modifications importantes sont observées à son score de crédit, indiquant des transactions inhabituelles.

Balayage Internet pour détecter la présence de certains des renseignements personnels du membre sur des sites Internet suspects.

Restauration de l'identité : prise en charge des démarches pour rétablir l'identité si un membre est victime de vol d'identité.

Précisons que la situation actuelle ne concerne que les membres des caisses Desjardins du Québec et de l'Ontario et non des clients qui sont uniquement détenteurs d'un produit d'assurance, par exemple.

