Renseignements personnels : Le Mouvement Desjardins annonce la Protection membres Desjardins destinée à l'ensemble de ses membres

MONTRÉAL, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'ensemble des membres Desjardins bénéficient dès aujourd'hui de la Protection membres Desjardins en matière de vol d'identité, et ce, sans avoir à s'y inscrire. Desjardins est la première institution financière au Canada à offrir gratuitement une telle protection à l'ensemble de ses membres. La Protection membres Desjardins sera non seulement offerte aux membres particuliers, mais également aux membres entreprises pour qui l'industrie n'offre actuellement pas de solution.

« Aujourd'hui, nous lançons un message à tous nos membres. Soyez tranquilles, votre coopérative financière vous protège. Vous êtes victimes d'une fraude, d'un vol d'identité, appelez-nous. Desjardins répondra présent, et nous continuerons de vous accompagner comme nous l'avons toujours fait. C'est ce que nous annonçons aujourd'hui, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Rapidement, nos équipes se sont mises à l'œuvre et ont travaillé très fort pour la mise en place de la Protection membres Desjardins. Cette protection couvre, depuis ce matin, automatiquement l'ensemble de nos membres sans qu'ils aient besoin de s'inscrire. Leur point de contact est et sera Desjardins. »

Protection des actifs et des transactions

Comme à l'habitude, les transactions que les membres réalisent et les actifs qu'ils détiennent chez Desjardins sont protégés. Si des transactions non autorisées étaient réalisées dans leurs comptes, les membres seront remboursés. Cette protection financière est fournie par Desjardins, et ce, jusqu'à concurrence des montants que les membres détiennent chez Desjardins.

Assistance restauration en cas de vol d'identité

Le service d'assistance aide les membres victimes d'un vol d'identité à restaurer leur identité, grâce à un accompagnement personnalisé effectué par des avocats œuvrant spécifiquement dans ce domaine. À nouveau, les membres n'ont aucune démarche à faire, ils sont dès maintenant couverts par cette assistance.

Protection de 50 000 $

À compter d'aujourd'hui, l'ensemble des membres Desjardins bénéficient d'une toute nouvelle protection permettant de se faire rembourser des frais encourus dans le cadre d'une démarche de restauration d'identité, et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 50 000 $. Il peut s'agir de dépenses variées comme une perte de salaire, les frais pour obtenir des documents notariés, des honoraires juridiques ou comptables, et certaines autres dépenses que cette situation est susceptible d'engendrer.

Les membres n'ont aucune action à prendre pour profiter de la Protection membres Desjardins, ils en bénéficient dès maintenant. Ainsi, s'ils entretiennent des doutes quant à un potentiel vol d'identité, il leur suffit de communiquer avec Desjardins qui déterminera si ce vol est avéré.

De nouveau, Desjardins tient à rassurer ses membres. La coopérative financière n'a pas constaté de hausse récente de la fraude. De plus, une fuite de renseignements personnels ne signifie pas qu'ils sont ou seront victimes d'un vol d'identité. Il est important de rappeler que les informations comme les numéros d'identification personnels, les mots de passe ou les questions secrètes d'authentification ne sont pas concernés par la situation actuelle.

Pour plus de détails sur ces solutions, les membres peuvent consulter le site https://www.desjardins.com/renseignements-personnels ou communiquer par téléphone avec AccèsD au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737).

