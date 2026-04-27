Rénovation au Québec : malgré l'incertitude économique, 64 % des propriétaires maintiennent leurs projets, selon l'APCHQ

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Alors que la saison des rénovations débute, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile les résultats de la cinquième édition de son enquête sur les intentions de rénovation au Québec. Réalisée dans un contexte de pressions sur les coûts, l'étude révèle un marché de la rénovation solide malgré des ménages fragilisés par l'instabilité.

Des projets qui se maintiennent, mais des ménages prudents

En 2026, les projets de rénovation demeurent bien présents : 64 % des propriétaires prévoient entreprendre des travaux au cours des trois prochaines années, un niveau stable par rapport à 2025 (65 %).

« Malgré un climat économique incertain, les Québécois et Québécoises ne renoncent pas à leurs projets : ils s'adaptent. La rénovation s'impose plus que jamais comme une solution pour améliorer leur milieu de vie sans passer par l'achat d'une nouvelle propriété », souligne l'APCHQ.

Un climat de confiance en repli

Si les projets se maintiennent, le climat de confiance est de recul de 11 points, passant de 68 % en 2025 à 57 % en 2026. Contrairement à l'an dernier, marqué par l'effet positif des baisses de taux, la situation actuelle incite davantage à la retenue. Ainsi, les principaux freins sont économiques : budget insuffisant (49 %), prix des matériaux (27 %) et incertitude économique (26 %).

Des projets stables et des budgets qui se maintiennent

Malgré ces contraintes, la nature des projets demeure stable. Les rénovations intérieures dominent toujours (75 %), devant les travaux extérieurs (48 %) et les agrandissements ou conversions (8 %).

Les budgets moyens se maintiennent à des niveaux comparables à 2025, pour une moyenne de 32 000 $ [24 000 $ pour les travaux intérieurs, 18 000 $ pour l'extérieur et 68 000 $ pour les agrandissements].

Les entrepreneurs licenciés privilégiés

Face à ces contraintes, les comportements des propriétaires évoluent en conséquence : 55 % font appel à un entrepreneur, tandis que 43 % réalisent eux-mêmes une partie des travaux (39 % en 2025). Le choix de privilégier un entrepreneur professionnel repose sur la réputation (59 %), le prix (42 %) et les recommandations (38 %). Cette dynamique reflète à la fois une recherche de confiance et un souci de contrôle des coûts.

Une transition durable bien engagée, mais freinée par les coûts

La rénovation durable poursuit sa progression, portée par une meilleure connaissance des programmes d'aide et une sensibilité accrue aux enjeux énergétiques (66 % des propriétaires connaissant au moins un programme d'aide). Les intentions portent surtout sur l'efficacité énergétique (38 %), les matériaux locaux (29 %) et l'enveloppe du bâtiment (28 %).

La perception quant au coût de ce type de travaux demeure toutefois le principal frein (30 %), suivi d'une certaine perception de complexité et de contraintes budgétaires (28 %). Malgré cela, 32 % des propriétaires se disent prêts à payer plus de 10 % pour des matériaux durables, contre 9 % en 2025, signe d'une évolution des priorités, témoignant d'un changement graduel des priorités.

Méthodologie

Sondage réalisé par Ad hoc Recherche du 18 février au 3 mars 2026 auprès de 1 500 propriétaires québécois âgés de 18 ans et plus, ayant l'intention de réaliser des travaux de rénovation ou d'entretien d'au moins 5 000 $ au cours des trois prochaines années avec une marge d'erreur de 2%.

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À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]