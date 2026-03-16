Remboursement de la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison neuve: une victoire pour les premiers acheteurs et un but marqué par l'APCHQ

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue l'adoption du projet de loi C-4, Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, qui prévoit le remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) aux acheteurs et acheteuses d'une première habitation et ce, à partir du 20 mars 2025. Revendiquée depuis plusieurs années par l'APCHQ, cette mesure concrète constitue un pas en faveur de l'abordabilité et de l'accession à la propriété

À la suite d'une recommandation formulée par l'APCHQ, le Parlement du Canada a accepté de devancer la date d'entrée en vigueur du 27 mai au 20 mars 2025, afin de permettre à un plus grand nombre de premiers acheteurs et acheteuses de bénéficier rapidement de cet allègement financier.

« Cette décision démontre que l'une des priorités majeures de l'APCHQ peut conduire à des gains concrets et immédiats. En devançant au 20 mars l'entrée en vigueur du remboursement de la TPS, tel qu'adopté dans le projet de loi C-4, le Parlement fédéral reconnaît l'urgence de rendre l'acquisition d'une première habitation, plus accessible et plus abordable. L'APCHQ salue l'ouverture des parlementaires, qui ont reconnu la crédibilité et l'efficacité des solutions proposées par notre Association », souligne l'APCHQ.

Concrètement, selon la valeur de l'habitation, un particulier pourrait récupérer la totalité de la TPS (ou la portion fédérale de la TVH) payée, jusqu'à un maximum de 50 000 $ :

L'APCHQ rappelle que le prix médian d'une habitation neuve au Québec est de 745 000 $ et de 790 000$ au Canada.

Pour une habitation neuve d'une valeur allant jusqu'à 1 million de dollars , le remboursement serait de 100 % , jusqu'à concurrence de 50 000 $ ;

, le remboursement serait de , jusqu'à concurrence de 50 000 $ ; Pour une habitation d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars , le remboursement maximal serait graduellement réduit ;

, le remboursement maximal serait ; Pour une habitation de 1,5 million de dollars ou plus, aucun remboursement ne serait accordé.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]