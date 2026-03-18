MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - À la suite de la présentation du budget provincial 2026-2027, et ceci, avant les élections générales d'octobre prochain, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) considère que l'habitation n'a, encore une fois, pas été à l'ordre du jour budgétaire.

Dans un contexte où les coûts de construction ont augmenté de 8 % au Québec en 2025, où le fardeau administratif ralentit les projets et où plusieurs infrastructures municipales en eau sont arrivées à saturation, freinant la construction de 36 000 logements l'année dernière, c'était l'occasion pour le gouvernement d'envoyer un signal clair afin d'accélérer la construction résidentielle et de répondre aux besoins de la population.

« Alors que plus de trois locataires sur quatre ne croient pas pouvoir accéder à la propriété au Québec d'ici cinq ans, l'APCHQ considère que les efforts pour construire plus et plus vite n'ont pas été suffisants. Le Québec doit construire 100 000 nouvelles habitations par année pour rétablir l'abordabilité d'ici 2035, alors qu'il ne s'en est construit que 60 000 l'année dernière. Pour rattraper ce retard, l'Association propose de moderniser les infrastructures municipales, de réduire les obstacles à la construction et d'améliorer l'accès à la propriété », souligne l'APCHQ.

L'APCHQ tient néanmoins à souligner les annonces suivantes :

1,3 milliard en aide au logement pour les personnes les plus vulnérables sur le marché résidentiel ;

160 millions pour le parc locatif afin d'encourager les propriétaires à installer des thermopompes dans les immeubles locatifs, ainsi que 425 millions pour le programme Rénoclimat.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publique, Cellulaire : 514 237-7096, Courriel : [email protected]