Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

MONTRÉAL, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Assurer l'exploitation sécuritaire et efficace des ponts fédéraux de la région de Montréal est essentiel pour faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs dans l'ensemble de la région, ainsi que pour garantir la circulation quotidienne de millions de dollars de marchandises au pays.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de M. Paul T. Kefalas à titre de président du conseil d'administration de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) pour une période d'un an.

M. Kefalas est un homme d'affaires et un exécutif de carrière avec plus de 30 ans d'expérience. Il a occupé des postes de responsabilités exécutives supérieures dans plusieurs compagnies canadiennes et internationales qui se distinguent dans les opérations globales de production, de technologie de puissance et de projets d'infrastructures.

Depuis 2008, il occupe le rôle de président du conseil d'administration de PJCCI où il a supervisé des activités entourant la réalisation de projets tels que le renforcement de la structure de l'ancien pont Champlain et les travaux majeurs de renforcement et de stabilisation des approches du pont Jacques-Cartier. Il a également siégé au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec (SAQ) de 2000 à 2002 et a été membre des Associés du Chancelier de l'université Concordia de 1998 à 2002.

M. Kefalas possède d'ailleurs une vaste expérience dans le domaine du génie acquise chez Bell Canada, Général Électrique et Asea Brown Boveri Inc. (ABB), un acteur majeur des technologies de l'énergie et de l'automation. Il a occupé divers postes chez ABB de 1987 à 2005, dont directeur de la division technologie de puissance aux États-Unis et au Mexique en 2004 et directeur de la division technologie de puissance au Canada en 2003.



Citation

« Je suis ravi de souligner la reconduite du mandat de M. Kefalas qui permettra d'assurer une continuité des activités de la société PJCCI alors qu'elle s'apprête à entamer les travaux de déconstruction de l'ancien pont Champlain. La société PJCCI joue un rôle extrêmement important pour assurer la sécurité continue et la pérennité des ponts fédéraux de Montréal. L'expertise et l'expérience de M. Kefalas continueront d'être des atouts considérables pour l'organisation qui pourra jeter les bases d'un avenir prospère. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La société PJCCI, une société d'État indépendante du gouvernement, rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.



La société PJCCI est propriétaire-exploitante de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

le pont Jacques-Cartier;



le tunnel de Melocheville ;

;

le pont Honoré- Mercier (portion fédérale);

(portion fédérale);

l'autoroute Bonaventure (portion fédérale).



le pont Champlain (maintenant hors service) et l'estacade

(maintenant hors service) et l'estacade La société PJCCI est responsable de la déconstruction de pont Champlain . Ce projet majeur débutera en 2020 et devrait s'étaler sur une période de trois ans.

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613 697-3778, Adresse courriel : ann-clara.vaillancourt@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca