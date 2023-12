Renouvellement du mandat de Philippe-André Tessier à titre de président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale a procédé aujourd'hui, par un vote unanime, au renouvellement du mandat de Philippe-André Tessier à titre de président de la Commission. Son nouveau mandat commencera le 28 février 2024 pour une période de 5 ans.

Nommé vice-président par l'Assemblée nationale il y a exactement 6 ans, et président par la suite, le renouvellement du mandat de M. Tessier assure à la Commission une continuité et une stabilité qui lui permettront notamment de consolider les changements mis en place durant les dernières années dans un esprit de modernisation et de régionalisation des activités de la Commission.

« Je suis satisfait du travail que nous avons accompli durant les cinq dernières années. Mon premier mandat à titre de président prend fin avec une Commission encore plus présente, dans plus de régions du Québec, avec plus de ressources pour accomplir sa mission et une équipe solide et diversifiée. » a déclaré Philippe-André Tessier en réaction à sa nomination.

« C'est avec enthousiasme que je m'engage à poursuivre l'immense et importante mission de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les réalisations des dernières années dans le cadre de nos quatre mandats que sont les droits de la personne, la lutte contre l'exploitation des personnes âgées, la protection des droits de la jeunesse et l'accès à l'égalité en emploi n'auraient pu avoir lieu sans la collaboration de mes collègues vice-présidentes et des membres de la Commission, le soutien constant du comité de direction et le travail de tout le personnel de la Commission. Je débuterai donc ce mandat en me sachant bien entouré. » a complété Philippe-André Tessier.

Les cinq prochaines années seront marquées par des anniversaires importants pour la Commission. Alors que 2025 sera l'année des célébrations des 50 ans de la Charte québécoise des droits et libertés, c'est toujours à l'intérieur de ce second mandat, en 2027, que la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec aura elle aussi 50 ans, des occasions uniques de faire un bilan des avancées et d'entrevoir les enjeux importants en matière de droits de la personne et de droits de la jeunesse qui marqueront les prochaines années.

La Commission continuera d'être présente face aux défis actuels et futurs et invite les personnes qui se trouvent au Québec à continuer à se tourner vers la Commission chaque fois qu'elles sentiront que leur droit à l'égalité ou que les droits d'un enfant ne sont pas respectés.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source :

Halimatou Bah

Conseillère en communication

438 867-4074

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse