Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale (PDG) et membre du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS), Julie Labbé. Son nouveau mandat débute le 1er avril pour une période de quatre ans.

Madame Labbé a une solide expérience en tant que gestionnaire, tant dans le secteur privé que dans le réseau de la santé et des services sociaux. Titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles depuis 1992, elle a cumulé plusieurs postes de direction et est devenue, en 2015, la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS. Elle occupe la fonction de PDG du CIUSSS depuis avril 2018.

Citation :

« Madame Labbé a démontré un grand leadership au cours des dernières années comme PDG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années, notamment avec la mise en place de Santé Québec. Son expérience et ses compétences seront des atouts afin de guider les équipes de son établissement et mettre en œuvre les changements nécessaires au réseau de la santé et des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

