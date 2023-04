Renouvellement des modalités de gestion des Fonds locaux d'investissement - Québec soutient encore davantage l'entrepreneuriat local

MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2025, des modalités de gestion des Fonds locaux d'investissement (FLI), qui constituent le principal outil financier des municipalités régionales de comté (MRC) pour soutenir les entreprises de leur territoire.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

En complémentarité avec les sources de financement privé et les autres programmes gouvernementaux courants, les modifications apportées dans le cadre de ce renouvellement permettront de répondre davantage aux besoins des entreprises, notamment :

- en facilitant l'accès à des capitaux et la réalisation de projets d'investissement;

- en soutenant les projets visant l'amélioration de la productivité, l'accélération de la transformation numérique et l'implantation de pratiques organisationnelles durables;

- en instaurant davantage de flexibilité et de souplesse dans les modalités de financement des entreprises et des dépenses admissibles.

Au cours des trois prochaines années, le gouvernement du Québec rendra d'ailleurs disponibles 15 millions de dollars supplémentaires pour bonifier les FLI administrés par les MRC.

« Les MRC sont des partenaires privilégiés pour dynamiser le développement économique régional partout au Québec. En renouvelant les modalités de gestion des FLI, le principal outil des MRC pour financer les entreprises locales, nous démontrons encore une fois la confiance que nous accordons à nos professionnels des MRC. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Les FLI, qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sont administrés par 101 MRC au Québec. Cet outil se veut suffisamment souple pour répondre aux besoins de financement des entreprises afin de favoriser la réalisation de leurs projets de démarrage, d'amélioration, de transformation, de croissance et d'expansion ainsi que de relève entrepreneuriale.

Depuis leur création, les FLI ont contribué au développement économique du Québec en générant les retombées évaluées suivantes :

près de 16 500 entreprises et entrepreneurs soutenus dans leur projet de démarrage, d'expansion et de relève entrepreneuriale;



plus de 170 000 emplois créés ou maintenus;



des investissements FLI totalisant 644,1 millions de dollars.

Rappelons que les modalités de gestion des FLI venaient à échéance le 31 mars 2023 et que des travaux visant leur révision ont été amorcés en 2021. La Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et les Fonds locaux de solidarité FTQ ont alors été consultés de même que 300 entreprises par le biais d'un sondage en ligne.

Accès entreprise Québec est un service d'accompagnement offert par les MRC aux entrepreneurs dans les régions du Québec. Il vise à accélérer le développement économique local et à s'assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu'à du capital de croissance et d'investissement de haute qualité comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales.

