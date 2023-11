Renouvellement des conventions collectives - Le SPGQ et le SFPQ expriment leur indignation face à la nouvelle offre de l'employeur

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - De nombreux membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont manifesté le 17 novembre devant le Centre Sheraton Montréal - là où au même moment Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, prononçait une allocution sur la filière batterie et l'énergie propre - afin de dénoncer la nouvelle offre salariale de 10,3 % sur cinq ans de l'employeur dans le contexte de la négociation du renouvellement de leurs conventions collectives.

Les travailleuses et travailleurs du SPGQ et du SFPQ, qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'administration publique du Québec, estiment que l'offre salariale actuelle est non seulement inadéquate, mais également dégradante et vexatoire. Ils se mobilisent aujourd'hui pour défendre leurs droits et faire entendre leur voix face à des négociations qui semblent s'enliser.

« Nous sommes venus ici pour dénoncer cette offre salariale ridicule qui ne reconnaît pas la valeur et l'engagement des travailleurs du secteur public. Les membres du SFPQ et du SPGQ méritent une rémunération équitable et respectueuse de leur contribution à la société québécoise. Nous ne pouvons pas accepter un traitement aussi méprisant de la part de l'employeur », a déclaré Christian Daigle, président général du SFPQ.

« Les travailleuses et travailleurs du SPGQ et du SFPQ insistent sur l'importance d'une négociation constructive qui prend en compte leurs besoins légitimes et les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils demandent à l'employeur de reconsidérer son offre salariale et de s'engager dans des discussions sérieuses en vue de parvenir à un accord équitable » a indiqué Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

La mobilisation d'aujourd'hui devant le Centre Sheraton Montréal est le reflet de la détermination des membres du SPGQ et du SFPQ à faire respecter les droits de leurs membres et à obtenir des conditions de travail dignes de leur dévouement envers la population québécoise. Les deux organisations syndicales continueront à suivre de près l'évolution des négociations et à défendre les intérêts de leurs membres avec résolution.

Rappelons que François Legault et Sonia Lebel offrent 10,3 % sur cinq ans aux employés de la fonction publique et parapublique de l'État québécois. Parallèlement, les élus de l'Assemblée nationale voient leur rémunération augmenter de 30 %. Un comité indépendant recommande une hausse de 17 % pour quatre ans pour les procureurs de la Couronne. Les policiers de la Sûreté du Québec se voient offrir 21 % sur cinq ans (qu'ils ont rejeté). Les juges de la Cour du Québec obtiennent une augmentation de 21,8 % et les juges de paix magistrats voient leurs rémunérations bondir de 49,7 %. C'est inadmissible et insultant !

À propos du SFPQ

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 34 000 spécialistes, dont près de 25 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

