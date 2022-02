CONTRECŒUR et LONGUEUIL, QC, le 27 févr. 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Produits longs Canada est fière d'annoncer le renouvellement des trois conventions collectives l'unissant à ses employés(ées) des complexes de Contrecoeur-Est et de Longueuil ainsi qu'à ceux et celles de ses bureaux.

C'est le dimanche 27 février dernier que les quelques 800 employés(ées) d'ArcelorMittal Produits longs Canada ont entériné par une majorité l'entente de principe qui leur avait été préalablement recommandée par leur exécutif syndical.

François Perras, Président-directeur général considère cette négociation comme alignée aux objectifs de l'organisation : « Nous sommes dans une nouvelle ère et ArcelorMittal Produits longs Canada adhère aux valeurs du développement durable. Il est important pour nous, oui, de préserver notre planète et de faire de l'acier responsable. Ceci inclut en premier lieu que nous prenions soin de nos gens. En ce sens, nous sommes vraiment fiers des innovations introduites dans ce contrat de travail et comptons sur chacun de nos employés(ées) pour poursuivre le développement de notre entreprise ! ».

Ces nouvelles conventions collectives d'une durée de six ans (2022-2028) offrent un rehaussement de salaire de 9 $ l'heure ; ce qui représente une augmentation de 26 % du salaire moyen. Ainsi, au terme de la convention, le salaire à la base de l'échelle passera ainsi de 29,93 $ à 38,93 $ l'heure. Le salaire au sommet de l'échelle atteindra 49,92 $ l'heure.

Elles mettent également à jour la bonification de certaines primes et l'introduction de nouvelles qui à terme représentent jusqu'à 2 $ l'heure.

En ce qui a trait aux rentes du régime de retraite à prestations déterminées, elles progressent significativement de 9 $, dont 4 $ la première année ; passant ainsi de 59 $ par mois par année de service à 68 $ par mois par année de service au terme des six ans.

« Ce nouveau contrat de travail est une avancée pour l'industrie. Il permettra l'attraction de la nouvelle génération et la rétention de l'ensemble de nos gens envers qui nous sommes particulièrement reconnaissants malgré le conflit. Nous innovons en mettant de l'avant d'une part, l'équilibre travail et vie personnelle et de l'autre, la flexibilité just-in-time qui nous donne un avantage concurrentiel pour servir nos clients locaux et internationaux. De ce fait, nous adressons concrètement la pénurie de main-d'œuvre à laquelle nous sommes tous confrontés. », assure Hugues Fauville, Vice-président, Ressources humaines.

L'entreprise introduit l'horaire de quatre jours de dix heures, une nouvelle flexibilité de l'heure de relève pour les quarts en rotation et une nouvelle prime pour le samedi. L'entreprise ajoute également de nouvelles pratiques de temps compensé et d'arrêt des usines durant certains jours fériés.

De plus, la majoration des montants de différents services des spécialistes de la santé, l'augmentation significative pour les familles de l'assurance-vie et des prestations d'invalidité démontrent bien l'importance qu'ArcelorMittal Produits longs Canada place dans la santé globale de ses employés(ées).

Ce vote positif met fin au conflit de travail qui a débuté le 2 février dernier. Il assure donc un retour à la normale des opérations des complexes de Contrecœur Est et de Longueuil et de ses bureaux; et ce, dès lundi matin le 28 février.

À propos d'ArcelorMittal Produits longs Canada

ArcelorMittal Produits longs Canada a pour mission de produire de l'acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L'entreprise emploie environ 1 900 personnes à Contrecœur, à Longueuil et à Montréal et à Hamilton. On y retrouve un site de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries. Le groupe a une capacité annuelle de production de plus de 2 millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus de 1 milliard de dollars par année.

