CONTRECOEUR, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Produits longs Canada (AMPLC) annonce une restructuration de ses activités de tréfilage. Celle-ci vise à renforcer sa compétitivité et assurer une meilleure profitabilité à long terme de ses activités de fil tréfilé destiné principalement aux marchés des télécommunications, de la construction et de l'automobile.

Les activités de tréfilage, qui étaient opérées depuis les sites d'AMPLC à Hamilton en Ontario et à Montréal au Québec, seront désormais concentrées sur le site de Montréal. Cette décision permettra d'atteindre un niveau de performance en ligne avec les objectifs et les standards attendus sur ces marchés parmi les plus concurrentiels de l'industrie sidérurgique.

Par conséquent, la tréfilerie de Hamilton cessera toute activité de production de manière définitive au cours des prochaines semaines. AMPLC entend assumer pleinement sa responsabilité d'employeur et mise sur un dialogue ouvert avec les représentants du personnel afin d'accompagner et de soutenir l'ensemble des 153 employés affectés par cette fermeture.

« Fermer un site n'est jamais une décision facile. En premier lieu, toutes nos énergies vont à l'accompagnement des salariés affectés par cette fermeture.

Malgré tout, la restructuration que nous annonçons aujourd'hui était nécessaire afin d'assurer la pérennité de nos activités de tréfilage. Elle nous permettra d'améliorer notre efficacité opérationnelle et de garantir notre compétitivité à long terme dans le marché exigeant du tréfilage. »

- Stephane Brochu, Président-directeur général, AMPLC

À propos d'ArcelorMittal Produits longs Canada

ArcelorMittal Produits longs Canada est une entreprise sidérurgique de plus de 2000 employés dont les opérations s'étendent sur plusieurs sites au Québec. Elle se spécialise dans la fabrication de produits d'acier semi-finis tels que des billettes, des brames, des barres, du fil machine et du fil tréfilé, qui sont essentiels à diverses industries et applications, incluant les télécommunications, l'automobile et la construction. Le groupe possède une capacité de production annuelle de plus de deux millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus d'un milliard de dollars par an. Elle est également le plus important recycleur de ferraille au Québec avec près d'un million de tonnes d'acier recyclé par année.

