Renouvellement de la convention collective des juristes : Montréal et le Syndicat en arrivent à une entente de principe approuvée majoritairement par les membres

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 20 janvier, la Ville de Montréal a conclu une entente de principe avec le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571 (SEPB) CTC-FTQ, unité des Juristes de la Ville de Montréal, pour le renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2017. Cette attente a été approuvée lors d'une assemblée générale tenue par le Syndicat, dans une proportion de 88%.

« Je me réjouis grandement des développements ayant mené à une entente de principe suivi du vote favorable par la majorité des membres. J'en profite pour souligner l'esprit de collaboration dans lequel les négociations se sont faites. Cela a permis de faire évoluer les discussions pour en venir à un accord avantageux pour les deux parties», a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Après les brigadiers, les professionnels, les cols bleus et les pompiers, il s'agit de la 5e convention collective renouvelée sous notre Administration. Cela témoigne des efforts déployés en matière de saine gestion municipale et s'inscrit en cohérence avec notre souhait de trouver le juste équilibre dans l'octroi des conditions de travail », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif, responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière, ainsi que de la performance organisationnelle.

« Je salue cette heureuse conclusion avec la plus grande équipe en droit municipal au Québec. Montréal a la chance de pouvoir compter sur des juristes compétents, dont l'expertise est enviable. Cette entente nous permet de regarder en avant et de poursuivre nos activités, en soutien des citoyennes et citoyens », a conclu Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

La convention collective liant la Ville et le Syndicat des juristes est échue depuis décembre 2017. L'entente de principe prévoit un nouveau contrat de travail dont l'échéance est prévue le 31 décembre 2023.

Le contenu de l'entente de principe demeurera confidentiel jusqu'à ce que celle-ci soit approuvée par le comité exécutif. La Ville de Montréal ne fera aucun autre commentaire pendant la durée du processus décisionnel.

