Renouer : Un moyen-métrage sur le temps et le territoire

QUÉBEC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Fruit d'une initiative politico-artistique inédite, trois député.e.s de l'Assemblée nationale du Québec et deux cinéastes de Québec lanceront bientôt Renouer, une oeuvre de cinéma direct qui fait entendre la parole du pays et résonner le désir collectif d'un vrai projet de société.

Production : Catherine Dorion, Émilise Lessard-Therrien et Sol Zanetti, respectivement députés de Taschereau, Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Jean-Lesage

Réalisation : Maxime Laurin, Catherine Dorion et Samuel Matteau

Bande-annonce et lieux et dates de projection : Renouer - Un film sur le temps et le territoire (renouer-lefilm.quebec)

Redonner la parole aux citoyens à travers une démarche non-partisane

« Devant la division croissante dans notre société et l'écart grandissant entre la bulle de l'Assemblée nationale et les gens ordinaires, Renouer est une entrée d'air de sagesse populaire dans notre monde politique tendu et alambiqué. C'est une grande première : ça ne s'est jamais vu, des députés qui utilisent leur budget de comté pour faire un moyen-métrage avec leurs commettants. On a voulu renouer avec la démocratie directe, avec ce qui nous lie, avec le temps qu'on passe ensemble et l'amour du territoire que l'on partage », affirme Catherine Dorion.

Le réalisateur de Québec, Maxime Laurin, explique la démarche derrière le projet qui a débuté il y a maintenant deux ans. « Le projet est né d'un désir de laisser toute la place à la découverte. On s'est dit: on va partir à la rencontre des gens et on va créer à partir de ce qui émerge. C'est rare qu'on a la chance de se laisser porter de la sorte par le désir des gens pour en faire un film. On savait qu'on allait trouver un véritable trésor, mais ce qu'on a réussi à créer est bien au-delà de nos attentes », conclut Maxime Laurin.

Le film sera projeté en première le 22 mars, puis les 23 et 24 mars au cinéma Cartier. Il sera également projeté à Ville-Marie et à Rouyn-Noranda le 20 et 21 avril. Plusieurs autres projections auront lieu un peu partout au Québec dans les prochaines semaines.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée politique de Catherine Dorion, (819) 668-2734 ou [email protected]