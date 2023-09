Renoncer à « la Labatt bleue pour tout le monde » - Le SPGQ y voit irresponsabilité, incohérence et tromperie

QUÉBEC, le 10 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) juge irresponsables les propos du premier ministre qui affirme que le gouvernement n'a pas les moyens de payer les syndiqués, alors que des augmentations substantielles ont été consenties à d'autres groupes de travailleurs. Plus précisément, le SPGQ souligne l'augmentation salariale de 21 % sur cinq ans accordée aux policiers de la Sûreté du Québec et celle de 30 % attribuée aux élus québécois.

À l'aube de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, le syndicat est préoccupé par les incohérences entre les offres faites aux différents groupes de travailleurs de l'État. Le SPGQ estime que ces inégalités salariales flagrantes remettent en question la crédibilité du gouvernement dans le cadre des négociations pour renouveler les conventions collectives des employés des secteurs public et parapublic. De plus, le syndicat note que le premier ministre dit leur offrir 11,5 %, alors que le montant réel s'élève à 9 % sur 5 ans.

Par ailleurs, le récent rapport de l'Institut de la statistique du Québec révèle que l'ensemble de l'administration québécoise encaisse une rémunération inférieure de 14 % par rapport à celle des fonctionnaires municipaux. L'écart salarial entre les employés du secteur public québécois et leurs homologues fédéraux est également préoccupant, avec une disparité de 12,8 %.

Prenant des allures de ségrégation, cette situation est très mal vécue par les membres du SPGQ, qui ressentent un traitement inéquitable malgré leur contribution essentielle à la société québécoise. Le SPGQ rappelle que ses membres sont des professionnels qualifiés et compétents qui assurent des services publics vitaux dans divers secteurs, de la santé à l'enseignement supérieur, en passant par les services publics, l'économie et la culture.

Le SPGQ considère que cette situation est préjudiciable et injuste pour les professionnels du gouvernement. Ces derniers sont frustrés par ces incohérences et estiment que les négociations salariales actuelles ne reflètent pas l'équité ni la reconnaissance de leur travail pourtant essentiel.

Tout en invitant le premier ministre à limiter ses analogies boiteuses avec « la Labatt bleue pour tout le monde », le SPGQ appelle le gouvernement à reconsidérer ses positions et à s'engager dans des négociations équitables qui prennent en compte les besoins et les contributions de tous les travailleurs du secteur public. Le syndicat est déterminé à poursuivre ses efforts pour garantir que ses membres bénéficient d'une rémunération et de conditions de travail justes et équitables.

