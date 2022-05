OTTAWA, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - Tout au long de la Semaine de la sécurité civile, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires partout au pays pour souligner l'importance d'être prêt à toute éventualité. Ces deux dernières années nous ont montré que les urgences d'envergure, comme une pandémie, peuvent peser lourd sur nos ressources. Lorsque ces événements se produisent, le gouvernement fédéral est un partenaire des provinces et des territoires pour répondre à leurs besoins et intervenir rapidement aux demandes d'aide fédérale. Dans le cadre de son travail, le gouvernement aide les organisations non gouvernementales (ONG) qui s'impliquent dans l'intervention, comme elles l'ont fait tout au long de la crise sanitaire et lors du nombre croissant de catastrophes liées aux changements climatiques d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé l'octroi de 150 millions de dollars au programme Appuyer une main-d'œuvre humanitaire pour répondre à la COVID-19 et à d'autres urgences de grande envergure (Programme d'aide humanitaire), afin d'appuyer à la fois le renforcement des capacités et les ressources d'intervention nationale des quatre ONG canadiennes les plus importantes de gestion des urgences.

À ce jour, le gouvernement du Canada a versé plus de 78 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du Salut et à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage. Ce financement a permis à ces organisations de se mobiliser plus rapidement aux événements émergents et d'offrir un soutien essentiel sur le terrain aux gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux.

Plus précisément, ce financement a servi à soutenir des services essentiels sur le terrain dans plusieurs provinces et dans les trois territoires qui ont demandé l'aide fédérale, dont les infirmières et infirmiers en soins intensifs dans les hôpitaux, le soutien aux centres de soins de longue durée et aux foyers de personnes âgées, la prévention et le contrôle des éclosions, et les campagnes de vaccination. Ces fonds ont aussi aidé à déployer rapidement des ressources dans les communautés autochtones éloignées lors d'éclosions.

En 2022-2023, le programme continue de verser des fonds à ces ONG pour renforcer leurs capacités, embaucher du personnel, déployer rapidement dans les régions touchées par des urgences et financer des interventions lorsque le fédéral reçoit une demande d'aide. Grâce à ces montants, ces ONG continueront d'être un groupe d'intervenants et de professionnels de la gestion des urgences hautement qualifié. Ces fonds aideront aussi à élaborer des systèmes de gestion des urgences, à créer des formations de qualité et à obtenir l'équipement nécessaire pour l'intervention rapide.

« Grâce à ce programme, nous appuyons les Canadiens qui se mobilisent pour servir leurs voisins et les organisations qui facilitent ce travail important. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement à faire en sorte que nos organisations de gestion des urgences puissent se mobiliser rapidement et disposer des outils et des ressources dont ils ont besoin pour continuer d'offrir une aide aux Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. »

-- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« La Croix-Rouge est connue dans le monde entier pour sa capacité à mobiliser et à soutenir rapidement les communautés touchées par des catastrophes de grande envergure. Au cours des deux dernières années, grâce au soutien du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne a déployé plus de 7 500 personnes en réponse à la COVID-19 et à d'autres urgences d'un océan à l'autre. Ensemble, nos efforts ont permis de renforcer la capacité d'intervention et d'appui aux foyers de soins de longue durée et à la vaccination, ainsi que de répondre aux inondations et aux incendies dévastateurs partout au pays. »

-- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« L'Ambulance Saint-Jean est fière de faire partie du Programme d'aide humanitaire. Nous sommes impatients de collaborer avec les autres ONG pour fournir des services de santé d'urgence aux Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. Nous demeurons déterminés à aider les Canadiens à améliorer leur résilience face aux urgences, peu importe où elles se produisent. »

-- Jerry Rankin, chef de la direction, bureau national, Ambulance Saint-Jean

« Depuis l'explosion à Halifax en 1917, l'Armée du Salut est là pour les Canadiens confrontés à des urgences de toutes envergures. Depuis les inondations en Colombie-Britannique jusqu'à l'intervention d'urgence continue face à la COVID-19, le soutien du Programme d'aide humanitaire nous a aidés à servir plus de Canadiens l'an dernier que jamais auparavant, à combler des besoins urgents, à donner de l'espoir et à faire savoir aux Canadiens qu'ils ne sont pas seuls. »

-- Commissaire Floyd Tidd, chef de territoire, Armée du Salut

« L'ACVRS est honorée de faire partie intégrante du Programme d'aide humanitaire, avec d'autres ONG. Ce programme et son appui fédéral nous permettront d'offrir une aide d'urgence aux communautés dans le besoin partout au Canada pendant de nombreuses années à venir. »

-- Janelle Coultes, présidente, Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage

Une main-d'œuvre humanitaire peut être déployée rapidement, ainsi assurant des ressources supplémentaires lors d'incidents d'envergure, dont la pandémie de la COVID-19, les inondations et les feux de forêt.

Depuis sa création, 14 déploiements ont été financés dans le cadre du programme. De plus, 11 déploiements ont déjà été financés dans le cadre du programme Appuyer les efforts urgents de secours de la Croix-Rouge canadienne liés à la COVID-19, aux inondations et aux feux de forêt .

. À ce jour, la Croix-Rouge canadienne a aidé plus de 90 centres de soins de longue durée et 13 sites pour voyageurs isolés; elle a administré plus de 90 000 vaccins et plus de 1 500 tests de dépistage de la COVID-19. Cela comprend les activités financées dans le cadre du volet de déploiement du programme, ainsi que les engagements bilatéraux avec les provinces et les territoires, en s'appuyant sur les capacités appuyées par le volet de renforcement des capacités du programme.

L'Énoncé économique de l'automne 2020 a annoncé un investissement 150 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour aider la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations non gouvernementales à créer et à maintenir une main-d'œuvre humanitaire, ainsi donnant des ressources supplémentaires pour intervenir aux éclosions de la COVID-19 et d'autres urgences à grande échelle.

Cette initiative appuie les priorités de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada qui visent à renforcer la résilience de la société canadienne d'ici 2030. Cet investissement renforce la capacité d'intervention aux urgences et sa coordination et permet d'ajouter de nouvelles capacités.

