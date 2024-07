OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes méritent un meilleur accès aux services de santé et à des médicaments abordables, peu importe où ils vivent ou leur capacité à payer.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a visité le centre de santé communautaire TAIBU à Scarborough, et a souligné les mesures prises récemment par le gouvernement pour renforcer le système public de soins de santé au Canada.

TAIBU, qui signifie « être en bonne santé » en kiswahili, est un centre de santé qui dessert la région du Grand Toronto (GTA) depuis plus de quinze ans en aidant les personnes de la région s'identifiant comme noires à avoir accès à des soins de santé. Qu'il s'agisse de soins primaires, de prévention des maladies ou de dépistage du cancer, le centre TAIBU s'est directement impliqué dans la région du Grand Toronto et veille à ce que les soins soient de première qualité.

Au niveau fédéral, le gouvernement veille à ce que les soins de santé soient une priorité absolue. Nous avons investi près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé offerts à la population canadienne. Dans le cadre de ce financement, 25 milliards de dollars sont alloués dans le cadre d'accords bilatéraux adaptés qui répondent aux besoins uniques des systèmes de santé de chaque province et territoire dans quatre domaines de priorité partagée, notamment l'amélioration de l'accès aux services de santé familiale et aux services de santé mentale et de toxicomanie, le renforcement de notre personnel de santé et la modernisation de notre système de santé au moyen d'outils numériques.

Récemment, le gouvernement du Canada, ainsi que les provinces et les territoires, se sont également engagés à prendre des mesures concrètes afin de relever les défis en matière de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. En mars 2024, le gouvernement du Canada a publié la Boîte à outils pour le maintien des effectifs infirmiers en vue d'améliorer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers. Le 11 juillet 2024, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 47 millions de dollars pour des projets novateurs visant à soutenir le personnel de santé du Canada.

De plus, les soins dentaires font partie intégrante de la santé et du bien-être d'une personne. Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Régime canadien de soins dentaires (RCSD), qui fournira des soins de santé bucco-dentaire à neuf millions de résidents canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 dollars. Les personnes âgées admissibles, les adultes disposant d'un certificat valide de crédit d'impôt pour personnes handicapées, les parents et les tuteurs d'enfants de moins de 18 ans peuvent dès à présent présenter une demande. À ce jour, plus de 250 000 Canadiens et Canadiennes ont reçu des soins dans le cadre du RCSD pour des services tels que des nettoyages, des obturations et des prothèses dentaires chez plus de 12 000 prestataires.

En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté la Loi concernant l'assurance-médicaments. La couverture des médicaments contraceptifs permettra à neuf millions de Canadiens en âge de procréer d'avoir un meilleur accès à la contraception et à l'autonomie en matière de procréation. La Loi permet également d'améliorer l'accès aux médicaments contre le diabète, ce qui contribuera à améliorer la santé de 3,6 millions de Canadiens et Canadiennes atteints de diabète et à réduire le risque de complications graves, telles que la cécité ou l'amputation, qui peuvent changer le cours de la vie.

Chaque Canadien mérite d'obtenir les soins de santé dont il a besoin au moment où il en a besoin. Le gouvernement du Canada comprend que les gens comptent sur tous les paliers de gouvernement pour unir leurs efforts relever les défis actuels. Le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour rendre les soins de santé plus abordables et plus accessibles, et obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tous.

Citations

« Depuis plus de 15 ans, le centre de santé TAIBU aide les personnes s'identifiant comme noires dans la région du Grand Toronto à avoir accès à des soins de santé. Qu'il s'agisse de soins primaires, de prévention des maladies ou de dépistage du cancer, le centre de santé TAIBU veille à ce que nos voisins et nos proches reçoivent des soins de premier ordre. Au niveau fédéral, nous considérons également les soins de santé comme une priorité absolue. Au cours des neuf dernières années, nous avons réalisé des investissements et pris des engagements sans précédent dans le domaine des soins dentaires, de l'assurance-médicaments et de la signature d'accords avec chaque province et territoire, qui permettront d'augmenter le nombre de professionnels de la santé et de réduire les temps d'attente. Nous appuyons les établissements comme le centre de santé TAIBU, et nous aidons tous les Canadiens et Canadiennes à obtenir les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. »





L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'investissement Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux adaptés avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les cinq prochaines années - soit 17,5 milliards de dollars - et un complément unique de 2 milliards de dollars du TCS pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, versé en juin 2023.

La Loi concernant l'assurance-médicaments propose les principes fondamentaux de la première phase de l'assurance-médicaments universelle au Canada et décrit l'intention du gouvernement du Canada de collaborer avec les provinces et les territoires pour fournir une couverture universelle, au premier dollar et à payeur unique, pour un certain nombre de médicaments contraceptifs et antidiabétiques.

propose les principes fondamentaux de la première phase de l'assurance-médicaments universelle au Canada et décrit l'intention du gouvernement du Canada de collaborer avec les provinces et les territoires pour fournir une couverture universelle, au premier dollar et à payeur unique, pour un certain nombre de médicaments contraceptifs et antidiabétiques. La Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada décrit le plan du Canada visant à mettre en place un système de soins moderne et connecté, dans lequel les informations sur la santé peuvent être consultées en toute sécurité par les patients et partagées entre les prestataires, au besoin. Il est essentiel de permettre un accès rapide et sécurisé aux informations de santé personnelles pour sauver des vies et améliorer les soins de santé pour l'ensemble de la population canadienne.

décrit le plan du Canada visant à mettre en place un système de soins moderne et connecté, dans lequel les informations sur la santé peuvent être consultées en toute sécurité par les patients et partagées entre les prestataires, au besoin. Il est essentiel de permettre un accès rapide et sécurisé aux informations de santé personnelles pour sauver des vies et améliorer les soins de santé pour l'ensemble de la population canadienne. Le 4 mars 2024, le gouvernement du Canada a annoncé la publication de la Boîte à outils pour le maintien des effectifs infirmiers : Améliorer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers au Canada , afin d'améliorer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers. Cette boîte à outils permet aux employeurs et aux autorités sanitaires de collaborer à l'élaboration de programmes normalisés dans l'ensemble des organismes et des systèmes de soins de santé au Canada. Cela permettra d'identifier les initiatives existantes qui peuvent être développées et étendues à différentes organisations et juridictions afin de partager les meilleures pratiques et de soutenir le maintien en poste du personnel infirmier dans l'ensemble du Canada.

, afin d'améliorer la vie professionnelle des infirmières et infirmiers. Cette boîte à outils permet aux employeurs et aux autorités sanitaires de collaborer à l'élaboration de programmes normalisés dans l'ensemble des organismes et des systèmes de soins de santé au Canada. Cela permettra d'identifier les initiatives existantes qui peuvent être développées et étendues à différentes organisations et juridictions afin de partager les meilleures pratiques et de soutenir le maintien en poste du personnel infirmier dans l'ensemble du Canada. Le 18 décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments, avec un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2024-2025. L'Agence fournira le leadership dévoué et la coordination nécessaires pour rendre le système canadien des médicaments plus durable et mieux préparé pour l'avenir et aider les Canadiens à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

Le 6 décembre 2023, le gouvernement du Canada a accueilli la création de Effectif de la santé Canada (ESC). L'organisation a été créée en tant qu'entité autonome qui travaillera en étroite collaboration avec l'Institut canadien d'information sur la santé et toutes les parties prenantes du système de soins de santé afin d'améliorer la collecte et l'échange de données sur le personnel de santé et de partager des solutions pratiques et des pratiques innovantes.

