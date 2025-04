Renforcer le réseau public pour améliorer son accessibilité

Amendements au projet de loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - L'Association des jeunes médecins du Québec (AJMQ) juge que les amendements proposés par le gouvernement au projet de loi n°83 sont inefficaces puisqu'il est contre-productif d'agir dans le seul objectif de contraindre davantage les médecins souhaitant pratiquer au privé. Pour améliorer l'accessibilité des soins au sein du réseau public, il importe de poser des gestes forts afin d'y favoriser une pratique médicale efficiente et plus humaine.

« Nous sommes en accord avec l'objectif poursuivi par le gouvernement de solidifier le système public de santé, mais nous sommes convaincus que les mesures proposées ne contribueront pas à l'atteinte de celui-ci. Les solutions suggérées dans le projet de loi 83 et ses amendements auront un impact minimal et ne changeront en rien l'accessibilité du réseau pour les patients. Ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que pour renforcer le système public, nous devons plutôt mettre en place des mesures qui renforcent le système de santé public et la pratique des médecins en son sein », a commenté Dr Chakib Setti, président de l'AJMQ.

À titre de rappel, l'AJMQ avait sondé ses membres au début de l'hiver afin d'avoir leur opinion sur les meilleures solutions pour contribuer à un système de santé fort, durable et accessible pour les patients. Parmi les solutions jugées concrètes, rapides et efficaces, on retrouvait :

L'abolition des PREM et des AMP, une mesure réclamée par l'AJMQ depuis plusieurs années. Respectivement 69 % et 66 % des membres sondés évoquent ces solutions parmi les plus efficaces.

La réduction des tâches médico-administratives, afin que les médecins aient plus de temps à consacrer à leurs patients. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 61 % des membres sondés.

Un meilleur accès à des plateaux techniques. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 43 % des membres sondés.

Une meilleure couverture pour les services qui ont été désassurés (physiothérapie, psychologie, etc.), afin de réduire la nécessité du privé dans ces domaines et libérer jusqu'à un tiers des rendez-vous des médecins. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 31 % des membres sondés.



« Nous croyons fermement que de mettre en place des mesures améliorant les conditions de pratiques dans le système public permettrait d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides et efficaces que d'ajouter des contraintes à la pratique privée », a tenu à rappeler Dr Setti. « Nous espérons toujours pouvoir collaborer avec le gouvernement pour élaborer des mesures durables qui répondent réellement aux réalités du terrain et aux besoins des jeunes médecins du Québec. »

À propos de l'AJMQ

Depuis 1995, l'AJMQ a pour objectif de représenter toute la jeunesse médicale québécoise et d'assurer des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population. L'AJMQ demeure la seule association médicale à adhésion volontaire regroupant près de 1 000 membres médecins de famille et autres spécialités.

SOURCE Association des jeunes médecins du Québec

Renseignements : Marie-Pier Côté, [email protected], 418 999-4847