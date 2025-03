Budget 2025-2026 - Les jeunes médecins plaident pour des mesures concrètes et efficaces

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2025-2026 par le ministre des Finances Éric Girard et dans le contexte où le contrôle des dépenses demeure crucial, l'Association des jeunes médecins du Québec (AJMQ) rappelle au gouvernement que de nombreuses mesures à coûts faibles ou nuls pourraient être mises en place rapidement pour améliorer l'attractivité de la profession et la capacité d'y retenir les jeunes médecins, un élément clé si l'on souhaite se doter d'un système de santé fort, durable et accessible pour les patients.

« À l'heure où la pression sur le réseau augmente constamment, notamment en raison du vieillissement de la population et du contexte budgétaire, nous invitons le gouvernement à explorer des solutions simples et peu coûteuses qui pourraient renforcer la rétention des médecins et ainsi améliorer la situation à court terme », affirme Dr Chakib Setti, président de l'AJMQ.

L'AJMQ fait entre autres référence aux mesures détaillées dans son mémoire déposé dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi n° 83, Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. L'Association y proposait notamment l'abolition des PREM et des AMP ainsi que la réduction des tâches médico-administratives; deux mesures à moindres coûts qui auraient un impact significatif pour l'accessibilité du réseau aux patients.

Un éclairage terrain important

En tant qu'organisation qui porte la voix des jeunes médecins au Québec, l'AJMQ croit apporter un éclairage pertinent et important en tout ce qui a trait à la pratique des médecins en début de carrière, contribuant ainsi à l'accessibilité et à la qualité des soins aux patients. « Nous souhaitons collaborer avec le gouvernement pour élaborer des mesures durables qui répondent aux réalités du terrain. Ne pas agir efficacement sur les enjeux de rétention aujourd'hui, c'est fragiliser l'avenir des soins de santé au Québec. De plus, écouter la voix des jeunes médecins, c'est se donner la chance de bâtir un réseau en collaboration avec des professionnels qui pourront y contribuer pendant plusieurs années favorisant ainsi une meilleure accessibilité », conclut Dr Setti.

À propos de l'AJMQ

Depuis 1995, l'AJMQ a pour objectif de représenter toute la jeunesse médicale québécoise et d'assurer des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population. L'AJMQ demeure la seule association médicale à adhésion volontaire regroupant près de 1 000 membres médecins de famille et autres spécialités.

