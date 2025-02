Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux - Les jeunes médecins du Québec souhaitent de meilleures solutions

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Bien qu'elle soit en accord avec l'objectif poursuivi par le gouvernement, l'Association des jeunes médecins du Québec (AJMQ) demeure convaincue que le projet de loi 83 ne représente pas la meilleure solution pour augmenter l'accès aux patients québécois à très court terme. En effet, l'AJMQ et ses membres jugent que les mesures proposées dans celui-ci sont inefficaces et vont à l'encontre de l'équité intergénérationnelle défendue par l'association. Ainsi, nous demandons au gouvernement de revoir sa position et d'évaluer d'autres solutions qui répondraient concrètement et rapidement aux besoins réels des patients ainsi qu'aux objectifs fixés.

L'AJMQ a récemment sondé ses membres afin de recueillir leurs commentaires concernant le projet de loi n° 83. Les résultats sont sans équivoque : 90 % des membres sondés jugent que la mesure qui constitue le cœur du projet de loi ne fait pas partie des solutions les plus efficaces pour favoriser la rétention des médecins dans le système public, parmi les différentes solutions qui leur ont été présentées. Selon eux, des solutions plus concrètes, rapides et efficaces pourraient être mises de l'avant, dont :

L'abolition des PREM et des AMP, une mesure réclamée par l'AJMQ depuis plusieurs années. Respectivement 69 et 66 % des membres sondés évoquent ces solutions parmi les plus efficaces.

La réduction des tâches médico-administratives, afin que les médecins aient plus de temps à consacrer à leurs patients. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 61 % des membres sondés.

Un meilleur accès à des plateaux techniques. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 43 % des membres sondés.

Une meilleure couverture pour les services qui ont été désassurés (physiothérapie, psychologie, etc.), afin de réduire la nécessité du privé dans ces domaines et libérer jusqu'à un tiers des rendez-vous des médecins. Cette mesure est considérée comme une des solutions les plus efficaces par 31 % des membres sondés.



« Pour l'AJMQ les mesures proposées dans le projet de loi ne permettront pas d'atteindre les objectifs du gouvernement et de réaliser des gains pour les patients du Québec. Qui plus est, la mesure phare du PL83 permettrait d'intégrer un nombre minime de médecins au réseau public, et ce, dans un horizon de temps éloigné. Alors que notre système de santé est dans un état critique, nous croyons fermement que d'enlever des contraintes à la pratique médicale permettrait d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides et efficaces que d'en ajouter », a mentionné Dr Chakib Setti, président de l'AJMQ.

Tout comme le gouvernement, l'AJMQ croit essentiel de mettre en place des mesures favorisant la rétention des médecins au sein du régime public, et ce, dans l'objectif de se doter d'un système fort et durable. Or, à l'instar d'autres groupes s'étant positionnés sur ce projet de loi, l'AJMQ est d'avis que le gouvernement ne va pas dans la bonne direction et qu'il faut rapidement prendre un pas de recul en évaluant des solutions mieux adaptées à la réalité des médecins.

« En tant qu'organisation qui porte la voix des jeunes médecins au Québec, nous croyons apporter un éclairage pertinent et important, en concordance avec la réalité du terrain. Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous souhaitons encourager le gouvernement à mettre en place des solutions rassembleuses, concrètes et efficaces qui sont porteuses tant pour les professionnels du réseau que pour les patients. Nous avons déposé un mémoire dans les cadres des consultations sur le projet de loi n° 83 et nous espérons que le gouvernement intégrera les recommandations de nos membres dans la mouture finale du projet de loi. Nous invitons tous les médecins - jeunes et moins jeunes - souhaitant défendre les intérêts des jeunes médecins au bénéfice du réseau et des patients à joindre leur voix à la nôtre. Il faut se serrer les coudes! », a conclu Dr Setti.

À propos de l'AJMQ

Depuis 1995, l'AJMQ a pour objectif de représenter toute la jeunesse médicale québécoise et d'assurer des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population. Seul syndicat professionnel à adhésion volontaire, l'AJMQ compte près de 900 membres médecins de famille et autres médecins spécialistes.

