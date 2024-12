OTTAWA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La récente décision de la Chine d'interdire les exportations de gallium, de germanium, d'antimoine et d'autres matériaux de haute technologie avec des applications militaires potentielles en représailles aux restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs souligne la précarité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette évolution met en évidence le rôle crucial des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis pour remédier aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement.

Les actions de la Chine servent de rappel brutal des défis posés par les tensions géopolitiques, en particulier sur l'approvisionnement fiable en minéraux critiques. Ces matériaux sont essentiels non seulement à l'innovation technologique et à la croissance économique, mais aussi aux applications de défense, qui sont cruciales pour assurer la sécurité nationale.

Le Canada est depuis longtemps un partenaire fiable, offrant une certitude aux industries américaines de la fabrication et de la défense en tant que fournisseur important de minéraux et de métaux. En 2022, 52 % des exportations de minéraux du Canada, évaluées à plus de 80 milliards de dollars, étaient destinées aux États-Unis. Il est plus important que jamais de renforcer la libre circulation des minéraux et des métaux entre le Canada et les États-Unis.

L'imposition de tarifs sur les exportations canadiennes de minéraux et de métaux destinées aux États-Unis irait à l'encontre des objectifs communs de chaînes d'approvisionnement sûres et fiables. De telles mesures risquent de perturber le flux essentiel de ces ressources, de miner la compétitivité des industries nord-américaines et d'exacerber les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques que les deux pays tentent de corriger.

Le partenariat sur les minéraux critiques entre le Canada et les États-Unis a véritablement commencé avec l'élaboration du Plan d'action commun sur la collaboration dans le domaine des minéraux critiques en 2020, sous l'administration du président Trump. Cette collaboration s'est poursuivie sous l'administration Biden, démontrant l'importance durable de cette alliance stratégique. Alors que les États-Unis se préparent à former une nouvelle administration, nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec la nouvelle administration Trump pour tirer parti de cette assise, en assurant la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et en soutenant les priorités communes en matière d'économie et de défense.

« L'industrie des minéraux et des métaux au Canada est prête à renforcer son partenariat avec les États-Unis, en assurant la libre circulation de ces ressources essentielles qui stimulent la croissance économique, les capacités de défense et les progrès technologiques des deux côtés de la frontière. La sécurité et le bien-être de tous les Canadiens et Américains en dépendent », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 161 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 694 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca/fr/.

SOURCE L'Association minière du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Paul Hébert, Vice-président des communications, Téléphone : 613 292-2876, Courriel : [email protected]