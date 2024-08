Renforcer la résilience des résidences face aux inondations, une priorité pour l'APCHQ

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - À la suite du passage de l'ouragan Debby et des inondations dévastatrices qu'elle a causées aux résidences québécoises, l'aide aux sinistrés, qu'elle provienne des gouvernements ou des assureurs privés, doit intégrer obligatoirement des stratégies d'adaptation concrètes, exhorte l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

« On ne peut plus simplement nettoyer et refaire à l'identique en attendant le prochain sinistre. C'est ce qui se passe actuellement. On doit adapter nos résidences à la recrudescence des aléas climatiques. Ce n'est plus une option, c'est une responsabilité collective », insiste Marco Lasalle, directeur du Service technique.

L'APCHQ propose les mesures techniques suivantes :

1. L'utilisation de matériaux résistants à l'eau dans les sous-sols et les garages, tels que :

Des matériaux de revêtement hydrofuges (fibrociment, PVC, etc) ;

Des revêtements de sol imperméables (carrelage, vinyle ou époxy) ;

Des isolants résistant à l'eau tel que les mousses plastiques (polystyrène, polyuréthane, polyisocyanurate) ou la fibre de roche ;

Éviter les matériaux qui peuvent pourrir (bois, laine de verre, etc.).

2. L'installation de systèmes d'évacuation des eaux de drainage améliorés, incluant :

Des pompes de puisard à batterie de secours ;

Une évacuation d'urgence des pompes de puisard reliée directement à l'extérieur et non au réseau municipal ;

3. L'adaptation des équipements électriques et mécaniques :

Surélever les prises électriques, les tableaux de distribution et les appareils de chauffage ;

Installer les chauffe-eaux et les systèmes HVAC sur des plateformes surélevées ;

Intégrer du chauffage radiant à l'intérieur des dalles de béton. Réduit grandement les risques d'électrocution, ne sera pas endommagé par l'eau et accélère l'assèchement.

4. La mise en place de barrières anti-inondation amovibles pour les portes et fenêtres des sous-sols

5. L'aménagement paysager adapté autour des résidences pour favoriser l'écoulement de l'eau loin des fondations.

Pour l'APCHQ, en intégrant ces mesures d'adaptation aux programmes d'aide, il est possible de réduire considérablement les dommages lors des prochains épisodes d'inondation, diminuant ainsi la charge financière pour les propriétaires, les assureurs et les gouvernements à long terme. L'investissement initial dans ces mesures préventives sera largement compensé par les économies réalisées sur les coûts de réparation évités.

L'APCHQ appelle donc les gouvernements et les assureurs à adopter une approche proactive en matière de résilience face aux inondations, en faisant de ces mesures d'adaptation une condition d'accès aux aides financières pour la reconstruction et la rénovation des propriétés sinistrées. Cette approche permettrait non seulement de protéger les citoyen.ne.s, mais aussi d'optimiser l'utilisation des fonds publics et des primes d'assurance.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 21 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cell.: 514 237-7096, [email protected]