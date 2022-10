OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Plus que jamais, les Canadiens comptent sur une technologie rapide et fiable pour travailler, faire des affaires et rester en contact avec leur famille et leurs amis. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie des solutions innovatrices pour renforcer et élargir l'infrastructure sans fil de notre pays pour les générations à venir. En continuant à investir dans l'innovation numérique, nous continuerons de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de nouvelles possibilités pour les Canadiens et les petites entreprises partout au pays afin de les aider à réussir dans l'économie d'aujourd'hui et de demain.

Le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, du président et chef de la direction de Nokia, Pekka Lundmark, et du président de Nokia Canada, Jeffrey Maddox, a annoncé aujourd'hui un nouveau projet de l'entreprise de télécommunications mondiale Nokia qui aidera le Canada à effectuer avec succès la transition vers la prochaine génération de technologie sans fil 5G.

Ce projet transformateur de 340 millions de dollars permettra d'agrandir l'installation de Nokia à Ottawa et de moderniser ses laboratoires en vue de faire progresser les travaux de recherche et développement sur les technologies sans fil au Canada. Il devrait permettre de créer plus de 340 emplois pour la classe moyenne et d'augmenter le nombre de postes coop et de stages pour les étudiants universitaires et collégiaux en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques.

Ce nouvel investissement constitue une étape importante vers le renforcement du réseau sans fil du Canada. Il favorisera la création de nouvelles possibilités en matière de technologies innovatrices, notamment dans les domaines de l'énergie propre, des villes intelligentes, de l'agriculture de précision, des véhicules autonomes et de la télémédecine avancée. Nous continuerons de soutenir l'innovation pour faire croître notre économie, relier nos communautés et créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne d'un océan à l'autre.

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui facilitera l'accès des Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Il apportera des avantages économiques à la région de la capitale nationale et stimulera l'écosystème technologique du Canada. Notre objectif est de bâtir une économie forte et un avenir meilleur pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Cet investissement monumental de Nokia montre une fois de plus qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour la croissance des entreprises et la création d'emplois qu'ici en Ontario. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos partenaires pour préserver des centaines d'emplois supplémentaires en demande et hautement qualifiés dans la région d'Ottawa, et nous saluons cet engagement à long terme de la part de Nokia envers notre province et nos travailleurs. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Les services sans fil et Internet jouent un rôle essentiel dans presque tous les aspects de la vie des Canadiens, qui y ont recours pour travailler, étudier, se déplacer et rester en contact avec leurs proches. C'est pourquoi il est essentiel que nous ayons accès aux outils de télécommunications numériques les plus avancés. Le projet annoncé aujourd'hui contribuera à la mise en place de nouvelles technologies prometteuses qui auront un effet transformateur sur l'économie du Canada et sur la vie quotidienne des Canadiens. En collaborant avec Nokia, le Canada renforce son infrastructure numérique et consolide sa position de chef de file dans le domaine de la technologie numérique. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nokia favorise le leadership technologique du Canada. Ce centre de R-D durable et de classe mondiale sera l'un des projets les plus dynamiques de Nokia, et je suis fier qu'il profite également aux résidents d'Ottawa. C'est un grand jour. Je tiens à exprimer ma gratitude aux administrations locales, provinciales et nationales qui ont travaillé avec nous sur ce projet. »

-- Pekka Lundmark, président et chef de la direction de Nokia

« Le partenariat annoncé aujourd'hui renforce l'engagement de Nokia à l'égard du marché canadien, où nous avons investi 1,2 milliard de dollars dans la R-D au cours des cinq dernières années. Le centre de R-D de Nokia permettra de réaliser un gain net en matière de propriété intellectuelle au Canada et de commercialiser des technologies de pointe innovatrices dans le domaine des télécommunications et de la cybersécurité, ce qui nous aidera à atteindre notre objectif d'améliorer la vie des gens au Canada et dans le monde entier. »

-- Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada

La prochaine génération de technologie sans fil 5G devrait injecter 40 milliards de dollars par an dans l'économie canadienne au cours des quatre prochaines années.

Nokia est un chef de file mondial du matériel de télécommunication. L'entreprise mène des activités dans 130 pays et emploie 88 000 personnes. En 2022, ses ventes mondiales se sont élevées à 28 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, Nokia a investi 1,2 milliard de dollars dans la R-D au Canada. Ses innovations sont utilisées par des fournisseurs de services de communication et des entreprises sur le Web, comme Amazon et Google.

Nokia emploie 2 200 personnes au Canada, et les activités de recherche et développement que mène l'entreprise à Ottawa font de celle-ci le plus grand employeur de la région dans le secteur des télécommunications.

font de celle-ci le plus grand employeur de la région dans le secteur des télécommunications. Le secteur des technologies de l'information et des communications joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne et procure de bons emplois aux Canadiens de la classe moyenne. Chaque nouvel emploi créé par un investissement dans ce secteur permet de créer 2,3 nouveaux emplois dans l'ensemble de l'économie canadienne. Chaque dollar investi dans ce secteur ajoute près de deux dollars à notre économie.

Des consultations auront d'abord lieu entre le gouvernement du Canada et Nokia pour orienter les décisions relatives au financement de ce projet. Si un accord est conclu, le financement fédéral proviendrait du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI). Depuis sa création en 2017, le FSI a aidé les entreprises canadiennes à créer et à maintenir près de 100 000 emplois, et a permis de mobiliser 57 milliards de dollars en investissements supplémentaires.

Par l'intermédiaire du FSI, le gouvernement du Canada s'est déjà engagé à investir 5,6 milliards de dollars dans les industries canadiennes afin de soutenir des projets innovateurs qui aideront le Canada à prospérer dans l'économie mondiale.

