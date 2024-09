OTTAWA, ON, le 20 sept. 2024 /CNW/ - La vétérinaire en chef du Canada, la Dre Mary Jane Ireland, a émis la déclaration suivante :

« Le Canada a été fier d'accueillir le quatrième Forum nord-américain sur la peste porcine africaine (PPA). Ce forum a réuni des expertes et experts du pays et du monde entier, des leaders de l'industrie ainsi que des représentantes et représentants du gouvernement. Grâce à ce forum, nous avons pu démontrer notre engagement commun envers la protection des troupeaux de porcs nord-américains et du secteur du porc contre les menaces grave que pose la PPA.

Au cours des 3 derniers jours, nous avons collaboré pour démontrer les progrès et déterminer les mesures futures à prendre pour protéger l'Amérique du Nord contre les effets potentiels d'une détection de la PPA. Les thèmes comprenaient, notamment :

la mise en lumière des réalisations du passé : nous nous sommes penchés principalement sur les mesures de prévention et les stratégies de préparation élaborées au fil des ans, y compris les améliorations à la biosécurité et à la sécurité.

: nous nous sommes penchés principalement sur les mesures de prévention et les stratégies de préparation élaborées au fil des ans, y compris les améliorations à la biosécurité et à la sécurité. la planification de la préparation : nous avons travaillé ensemble pour améliorer la poursuite des activités et les plans de préparation afin de continuer d'atténuer le risque de la PPA en Amérique du Nord.

: nous avons travaillé ensemble pour améliorer la poursuite des activités et les plans de préparation afin de continuer d'atténuer le risque de la PPA en Amérique du Nord. le renforcement de la collaboration : le forum a été une occasion importante pour nous de souligner la collaboration continue entre le Canada, les États-Unis, le Mexique et d'autres pays.

Le partage de leçons, y compris celles tirées des éclosions en Europe et en Asie, ainsi qu'une recherche et une innovation communes permettront de renforcer nos efforts collectifs de lutte contre la menace de la PPA.

Lors du forum, nous avons exploré les défis de la gestion de la PPA chez les populations de porcs sauvages. Nous avons également discuté des progrès réalisés dans la recherche pour mieux comprendre la maladie, notamment les efforts de vaccination. Ces renseignements nous aideront à consolider notre état de préparation, surtout avec la surveillance, la détection précoce et les mesures d'intervention.

Le Canada demeure résolu à collaborer avec ses partenaires selon une approche homogène afin de renforcer nos mesures frontalières et améliorer nos capacités de préparation et d'intervention.

À l'avenir, nous devons continuer à faire preuve de vigilance, à être et proactifs et unis dans notre lutte contre la PPA. Je suis convaincue que notre collaboration continue contribuera à la protection de nos porcs et de l'industrie du porc contre les effets d'une menace potentielle de la PPA.

Je tiens à remercier les participantes et participants du forum pour leur collaboration, en particulier mes homologues, la Dre Rosemary Sifford, vétérinaire en chef des États-Unis, et le Dr Juan Gay Gutiérrez, vétérinaire en chef du Mexique. »

Dre Mary Jane Ireland

Vétérinaire en chef du Canada

Agence canadienne d'inspection des aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes, et interviennent en cas de maladie animale pouvant menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. L'Agence, guidée par un processus décisionnel axé sur la science et des règlements modernes, travaille sans relâche pour assurer l'accès à des aliments salubres et nutritifs au Canada, et pour faciliter l'accès de nos produits agricoles de qualité supérieure aux marchés internationaux. Pour en savoir plus, consultez inspection.gc.ca.

