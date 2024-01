MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Nous sommes déterminés à soutenir la classe moyenne et à construire une économie centrée sur le bien-être de tous. Dans tout le pays, les Canadiens subissent l'augmentation du coût de la vie et luttent pour trouver un endroit où se loger, à un prix qu'ils peuvent se permettre. Le gouvernement du Canada s'emploie à aider concrètement les Canadiens, à remettre de l'argent dans leurs poches et à construire plus rapidement les logements dont nous avons besoin, et il reste encore beaucoup à faire.

Le premier ministre Justin Trudeau et les membres du Conseil des ministres ont conclu aujourd'hui leur retraite à Montréal, au Québec, où ils ont discuté des progrès déjà réalisés et du travail qu'il reste à faire pour continuer à renforcer la classe moyenne.

Le Conseil des ministres a souligné l'importance de continuer à construire plus de logements, plus rapidement. Dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, nous avons travaillé sans relâche avec des partenaires de l'ensemble du pays pour réduire les formalités administratives et augmenter l'offre de logements au Canada. À ce jour, nous avons signé 29 ententes au titre du Fonds en vue d'accélérer la construction de près d'un demi-million de nouveaux logements au Canada au cours de la prochaine décennie. Le Fonds modifie la façon dont les villes construisent des logements. En réduisant la nécessité d'obtenir de longues approbations des conseils municipaux, nous accélérons le développement, construisons plus de logements à proximité des transports en commun et créons plus d'options de logement dans les villes, notamment plus de logements pour étudiants, de logements locatifs et de logements abordables. Nous aidons aussi les villes pour qu'elles modernisent leur infrastructure en numérisant leurs systèmes d'autorisation, en révisant les approbations réglementaires et en utilisant leurs terrains pour construire de nouveaux logements.

Le premier ministre et le Conseil des ministres ont discuté des moyens de renforcer encore davantage les outils servant à lutter contre le crime organisé et à assurer la sécurité de nos communautés, en réponse à la hausse des vols de voitures dans tout le pays. Le vol de voitures touche la vie de nombreux Canadiens et peut être une source de revenus pour les groupes criminels organisés. Durant la retraite du Conseil des ministres, nous avons annoncé qu'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules se tiendra à Ottawa le 8 février 2024. Réunissant les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que des partenaires de l'industrie, le sommet favorisera une réponse coordonnée et globale au vol d'automobiles, de la prévention à l'application de la loi, en passant par les poursuites judiciaires.

Les étudiants étrangers sont essentiels pour le Canada et font partie intégrante de nos communautés. Cependant, trop d'étudiants sont actuellement exposés à des pratiques abusives, ce qui limite leur réussite et menace l'intégrité de notre programme pour les étudiants étrangers. C'est pourquoi, lors de la retraite du Conseil des ministres, nous avons annoncé un plafond de deux ans pour les nouvelles demandes de permis d'études afin de stabiliser le nombre d'étudiants étrangers au Canada. Il s'agit d'une mesure importante pour protéger la confiance à l'égard de notre système d'immigration et l'intégrité de ce dernier. Cette mesure nous aidera à faire croître l'économie et à favoriser une croissance démographique durable, tout en veillant à ce que les personnes qui viennent étudier au Canada puissent réaliser leur plein potentiel.

Le Conseil des ministres a également discuté de moyens de resserrer les relations entre le Canada et les États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle de cet automne. Le premier ministre a annoncé aujourd'hui que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François Philippe-Champagne, et la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, dirigeront conjointement, avec l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, une stratégie d'engagement renouvelée d'Équipe Canada visant à promouvoir et à défendre les intérêts du Canada aux États-Unis et dans le cadre de nos efforts bilatéraux. Cette stratégie réunira des experts et des dirigeants d'entreprises, de syndicats et d'universités, ainsi que des partenaires provinciaux et territoriaux, afin de resserrer les relations du Canada avec son plus proche allié. Inspirée de la stratégie fructueuse que nous avons menée il y a quelques années, elle permettra de favoriser les occasions offertes aux travailleurs, aux entreprises, aux entrepreneurs et aux communautés du Canada dans l'ensemble du pays.

Nous sommes fermement déterminés à agir pour la classe moyenne. Depuis 2015, nous ne ménageons aucun effort pour remettre plus d'argent dans les poches des familles canadiennes grâce à la Prestation canadienne pour enfants, aux réductions d'impôt pour la classe moyenne et aux garderies réglementées à 10 $ par jour dans tout le pays. À ce jour, plus de la moitié des provinces et des territoires offrent des services de garde réglementés à 10 $ par jour ou moins en moyenne et, dans les autres provinces et territoires, les frais de garde ont été réduits d'au moins la moitié en moyenne. Grâce au Remboursement pour l'épicerie, nous avons permis à 11 millions de Canadiens de profiter d'une mesure ciblée contre inflation l'année dernière. De plus, grâce au Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, nous remettons l'accession à la propriété à la portée de tous, et 500 000 Canadiens y ont déjà souscrit. Nous continuerons à nous battre sans relâche pour les Canadiens, en prenant des mesures concrètes pour faire progresser la classe moyenne et améliorer la vie de tout le monde.

« L'objectif de notre gouvernement - en premier lieu, en dernier lieu et toujours - est de créer une classe moyenne forte et d'améliorer la vie des Canadiens. Nous avons pris des mesures pour construire davantage de logements, rendre les communautés plus sûres et aider les Canadiens à réussir, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons à travailler pour les Canadiens afin de créer de bons emplois, une classe moyenne forte et un avenir meilleur et plus prospère pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'échelonnera jusqu'en 2026-2027. Il est conçu pour aider les villes et les gouvernements autochtones à débloquer l'offre de nouveaux logements grâce à des approches innovatrices, afin d'accélérer la construction d'au moins 100 000 nouveaux logements autorisés au cours des trois premières années.

Dans le cadre du Budget 2021, le gouvernement du Canada réalise un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles de tout le pays un meilleur accès à des solutions abordables en matière de garde d'enfants.

