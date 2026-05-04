Le gouvernement fédéral annonce la scission prochaine du Centre de fabrication pour la photonique du Canada du CNRC afin d'accroître la production nationale de semi-conducteurs photoniques

OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé le début des travaux visant à transformer le Centre de fabrication pour la photonique du Canada (CFPC) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en une entité commerciale solidement établie au Canada dont la mission principale est le développement industriel du pays. La technologie photonique joue un rôle essentiel dans la stratégie du gouvernement du Canada pour renforcer les capacités de fabrication de pointe et la souveraineté technologique du pays, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la défense, de l'aérospatiale et de l'intelligence artificielle (IA).

À mesure que la demande mondiale de technologies d'IA augmente, les dispositifs photoniques jouent un rôle de plus en plus important pour relever les défis liés à la performance, à la consommation d'énergie et au refroidissement des grands centres de données et de calcul pour l'IA. En renforçant ses capacités nationales en photonique, le Canada pourra non seulement accroître sa résilience économique et protéger sa souveraineté technologique, mais aussi consolider son rôle de chef de file dans le secteur stratégique des semi-conducteurs composés.

Le budget de 2025 prévoyait que le gouvernement du Canada examinerait des options pour mobiliser des capitaux privés afin d'élargir les activités du CFPC et d'en faire un catalyseur pour l'innovation au Canada et le développement de nouvelles applications photoniques.

Seule installation en Amérique du Nord spécialisée exclusivement dans la fabrication de bout en bout de semi-conducteurs composés, le CFPC occupe une place stratégique dans l'écosystème d'innovation du pays. Au cours des 20 dernières années, le CFPC est devenu un partenaire industriel clé de la photonique au Canada, un secteur en pleine croissance. Grâce à ses activités de conception, de perfectionnement, de fabrication et de mise à l'essai de plaquettes de semi-conducteurs composés, il collabore avec des entreprises de l'industrie photonique pour les aider à commercialiser leurs produits.

Le CFPC demeurera ancré au pays, où il continuera de créer des emplois de qualité pour les Canadiens et Canadiennes. Sa transformation en entreprise indépendante permettra d'attirer des investissements privés afin d'élargir ses activités, de renforcer la chaîne d'approvisionnement canadienne en ce qui a trait aux capacités de fabrication photonique, et d'offrir des services plus efficaces et plus rapides aux petites et moyennes entreprises canadiennes innovantes qui connaissent une forte croissance et qui sont à la pointe de l'innovation dans les secteurs du calcul pour l'IA et des technologies quantiques. Avec cette initiative, le gouvernement du Canada agit pour cimenter la compétitivité et le leadership du pays en matière de technologies de nouvelle génération, lesquelles contribueront à stimuler la croissance économique, à accroître la résilience industrielle et à renforcer la sécurité nationale.

Citations

« La scission du Centre de fabrication pour la photonique du Canada renforcera le leadership du pays en innovation photonique. Elle permettra d'attirer davantage d'investissements privés et offrira aux entreprises canadiennes de nouvelles possibilités de développer des technologies essentielles qui protègent notre souveraineté et qui stimulent tant la productivité que la croissance économique. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« La région de la capitale nationale est au cœur de l'écosystème canadien de la photonique et des semi-conducteurs, là où les entreprises développent les technologies de pointe qui soutiennent notre économie dans les secteurs du numérique et de l'intelligence artificielle. La scission du Centre de fabrication pour la photonique du Canada nous permettra de consolider cette expertise ici même, au Canada. Cette initiative stimulera les investissements privés, appuiera les entreprises canadiennes innovantes et, de ce fait, accentuera le leadership de notre région et de notre pays dans un marché mondial hautement concurrentiel. »

- La secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée de Kanata, l'honorable Jenna Sudds

« La photonique est un pilier de l'avenir de l'innovation au Canada. Elle alimente les avancées en intelligence artificielle, en technologies quantiques, en capteurs, en dispositifs médicaux et en électronique de pointe, qui sont des secteurs essentiels à la sécurité et la prospérité de notre pays. Grâce à une base industrielle solide, portée par des entreprises ambitieuses, et à plus de 20 ans de leadership du Centre de fabrication pour la photonique du Canada, le pays est fin prêt à s'appuyer sur ces atouts pour faire briller son industrie photonique à l'échelle mondiale. »

- Le président du Conseil national de recherches du Canada, Mitch Davies

Faits en bref

Le Centre de fabrication pour la photonique du Canada (CFPC) du Conseil national de recherches du Canada est la seule installation en Amérique du Nord spécialisée exclusivement dans la fabrication de bout en bout de semi-conducteurs composés. Il joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement des lasers à semi-conducteurs.





Depuis plus de 20 ans, le CFPC accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à la fabrication de plaquettes, en passant par le perfectionnement et la mise à l'essai, pour les aider à transformer leurs idées en produits commercialisables.





Le CFPC collabore avec une clientèle mondiale pour transformer des matériaux semi-conducteurs composés en dispositifs photoniques qui alimentent les technologies que nous utilisons au quotidien.





Les composants photoniques et les circuits intégrés photoniques sur mesure du CFPC sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les centres de données d'IA, les forces armées, les technologies de défense, le calcul de haute performance, l'équipement de télécommunications, la détection et les technologies quantiques.





Le marché mondial de l'IA, évalué à plus de 338 milliards de dollars canadiens en 2025, devrait augmenter d'environ 35 % par année jusqu'en 2033, ce qui stimulera l'expansion rapide des technologies dans les secteurs du calcul pour l'IA et de la photonique. En ayant accès aux installations de fabrication de pointe du CFPC, les entreprises canadiennes innovantes seront bien placées pour conquérir une part importante de ce marché en forte croissance.

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SOURCE National Research Council Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, [email protected]