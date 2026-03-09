La ministre Joly, le ministre McGuinty et le secrétaire d'État Fuhr annoncent plus de 900 millions de dollars pour stimuler l'innovation dans le secteur de la défense

OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, de concert avec le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty et le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr, ont annoncé que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) investira plus de 900 millions de dollars en vertu de la Stratégie industrielle de défense du Canada, qui est un plan à long terme pour soutenir la prospérité nationale et bâtir une économie de défense nationale résiliente. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement du Canada entend accélérer le développement de technologies de la défense et à double usage pour répondre aux besoins du pays en matière de défense et établir un secteur canadien de la défense compétitif à l'échelle mondiale.

En s'appuyant sur sa collaboration de longue date avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et des partenaires de l'industrie, le CNRC :

augmentera les capacités nationales en ce qui a trait aux drones et aux technologies aérospatiales, notamment en établissant le Centre d'innovation sur les drones et en faisant l'acquisition d'un nouvel avion construit au Canada par Bombardier, le Global 6500, qui sera utilisé pour le développement de technologies de défense en collaboration avec l'industrie et le milieu universitaire;

soutiendra, par l'entremise du nouveau volet Assistance à l'industrie de la défense (Assistance ID) du Programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC, les entreprises canadiennes qui développent des technologies à double usage;

accélérera les activités de recherche-développement en matière de contre-mesures biomédicales;

consolidera l'avantage du Canada dans le domaine des technologies quantiques pour des applications en défense.

Dans le cadre de cet investissement, le CNRC collaborera avec des entreprises et des établissements de recherche pour la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada, qui vise à renforcer la sécurité nationale, à favoriser la prospérité économique et à consolider les capacités industrielles clés. Ces initiatives aideront le CNRC à stimuler les projets innovateurs qui visent à protéger les Canadiens et à maintenir les entreprises canadiennes à la fine pointe des technologies de défense.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les efforts soutenus du gouvernement du Canada pour renforcer les capacités industrielles essentielles à la sécurité et à la résilience économiques du pays. En harmonisant les investissements de défense à long terme avec les capacités industrielles, la Stratégie industrielle de défense créera des emplois de grande qualité et de nouvelles possibilités pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Elle renforcera aussi les chaînes d'approvisionnement nationales, positionnera le secteur canadien de la défense pour une croissance à long terme et consolidera le rôle du Canada comme partenaire de confiance auprès de ses alliés.

Le gouvernement du Canada adopte une démarche pangouvernementale à long terme pour renforcer la base industrielle de défense qui est un pilier pour la sécurité, la résilience et la prospérité économique du pays.

Citations

« Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, alors qu'un virage profond se dessine dans l'économie mondiale. La nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada permettra de renforcer notre base industrielle nationale, de créer des emplois de haute qualité à travers le pays et d'aider les entreprises canadiennes à se positionner avec succès de manière concurrentielle sur les marchés internationaux. Les investissements du Conseil national de recherches du Canada annoncés aujourd'hui accéléreront le développement de technologies de pointe à double usage et la mise en œuvre de capacités de calibre mondial pour les Forces armées canadiennes. Notre gouvernement agit avec détermination pour que les Canadiens puissent bénéficier d'une économie de défense plus forte et plus résiliente. »

‒ La ministre de l'Industrie, l'honorable Mélanie Joly

« La sécurité au Canada dépend de la capacité de notre pays à innover. Grâce à la Stratégie industrielle de défense, nous allons renforcer nos capacités souveraines et appuyer les entreprises canadiennes dans le développement de technologies de nouvelle génération dans les domaines de l'aérospatiale, des drones, du quantique et du biomédical. Cet investissement contribuera à faire progresser les technologies de défense et à double usage, et contribuera à doter les Forces armées canadiennes de solutions de pointe, tout en établissant une base industrielle de défense plus forte, résiliente et concurrentielle à l'échelle mondiale. »

‒ Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à l'industrie canadienne d'innover, d'être concurrentielle et de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens pour pouvoir répondre aux besoins des Forces armées canadiennes. De concert avec l'Agence de l'investissement pour la défense, nous donnerons plus rapidement à nos Forces armées les capacités de pointe dont elles ont besoin, nous établirons une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et nous ferons croître la base industrielle de défense du Canada. »

- Le secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), l'honorable Stephen Fuhr

« Depuis plus d'un siècle, le Conseil national de recherches du Canada mène des travaux de recherche et d'innovation destinés à renforcer la défense et la sécurité au pays. Nous mettrons à profit notre vaste expertise, nos nombreux partenariats avec des établissements de recherche et nos liens avec des entreprises canadiennes ambitieuses pour stimuler l'avancement des technologies de défense souveraines qui renforcent la sécurité, favorisent la prospérité et consolident la position économique du Canada pour l'avenir. »

‒ Le président du Conseil national de recherches du Canada, Mitch Davies

Faits en bref

Les investissements initiaux en vertu de la Stratégie industrielle de défense contribuent à accroître les dépenses de défense du Canada pour les porter à 2 % du produit intérieur brut (PIB) au cours de l'exercice 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires fondamentales, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements dans les technologies à double usage mettent le Canada sur la voie de respecter le nouvel engagement en matière d'investissements de défense de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), qui consiste à investir 5 % du PIB d'ici 2035.

L'industrie de la défense du Canada contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au PIB du Canada et soutient plus de 81 000 emplois.

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a été établi par le gouvernement du Canada pendant la Première Guerre mondiale dans le but de coordonner et de promouvoir la recherche scientifique pouvant contribuer à l'effort de guerre national. Le CNRC est devenu depuis la principale organisation de recherche et d'innovation du Canada. Le CNRC soutient la science et la technologie dans un large éventail de domaines, incluant l'aérospatiale, l'ingénierie, les sciences de la vie et les technologies numériques, en mettant à profit ces capacités pour appuyer les priorités en défense.

Le CNRC entretient des partenariats de longue date avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC). Les nouveaux programmes du CNRC à l'appui de la Stratégie industrielle de défense lui permettront de renforcer cette collaboration soutenue, qui représente en fait la relation la plus importante qu'il entretient avec un client unique.

Depuis 2021, le CNRC a mené plus de 975 projets conjoints avec le MDN, qui ont fait avancer les technologies dans les domaines de l'aérospatiale, des capteurs, de la biosécurité et des technologies marines.

Les programmes Défis du CNRC ont fourni plus de 240 millions de dollars en financement conjoint pour la recherche-développement depuis 2018. Ils ont permis de produire 2 600 technologies et outils, et donné lieu à neuf entreprises dérivées.

