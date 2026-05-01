OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera une nouvelle initiative qui concerne le Centre de fabrication pour la photonique du Canada.

Date : Le lundi 4 mai 2026



Heure : 19 h (heure de l'Est)



Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des relations avec les médias du Conseil national de recherches du Canada à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Le jour de l'événement, les médias doivent se présenter au plus tard à 18 h 30 (heure de l'Est) afin de s'inscrire et d'installer leur équipement. Une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement sera requise.

SOURCE National Research Council Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]