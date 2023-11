KITCHENER, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La population canadienne s'attend à vivre dans une société où le système de justice pénale est équitable et impartial et répond aux besoins des victimes. C'est particulièrement important quand les victimes ou les témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des jeunes.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé l'octroi de fonds au Child Witness Centre, un centre d'appui aux enfants et aux adolescents (CAEA) à Kitchener (Ontario). Ces fonds permettront de renforcer et d'accroître la capacité des services de base du Child Witness Centre, afin de répondre à une demande accrue pour des services à l'intention des enfants et des jeunes. Plus précisément, ces fonds permettront de donner au personnel et à l'équipe multidisciplinaire un meilleur accès aux ressources, à la formation et aux compétences requises pour soutenir les jeunes victimes de mauvais traitements.

Le Child Witness Centre fournit des services de soutien, d'éducation et de défense des droits empreints de bienveillance et de compassion aux enfants, aux jeunes et à leurs familles qui traitent avec le système de justice pénale. Le fait d'avoir un seul emplacement adapté aux enfants entraîne moins de traumatismes causés par le système pour les jeunes victimes ou témoins qui cherchent à obtenir des services et leurs familles. Le Centre soutient ses clients pendant une période très difficile de leurs vies et il veille à ce qu'ils soient entendus et qu'ils croient en eux-mêmes, améliorant ainsi leur santé mentale et leur bien-être généraux.

Par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux victimes - initiative des centres d'appui aux enfants, le ministère de la Justice Canada octroie au Child Witness Centre 580 000 $ sur cinq ans (2023-2028) afin de renforcer et d'accroître la capacité des services de base du centre d'appui aux enfants et aux adolescents.

« Au Child Witness Centre de la région de Waterloo, nous sommes profondément reconnaissants de cet octroi de 580 000 $ au cours des cinq prochaines années pour notre programme de défense des droits. Ces fonds remis par le gouvernement du Canada permettront de soutenir environ 580 enfants de la collectivité qui sont victimes de mauvais traitements et d'actes criminels. Nous sommes reconnaissants de pouvoir servir celles et ceux qui ont le plus besoin d'aide, nous sommes motivés à le faire et, surtout, nous avons le pouvoir de le faire. Nos intervenants accompagneront de près chaque enfant et sa famille tout au long de leur voyage difficile vers un bel avenir. »

Robin Heald

Directeur general, Child Witness Centre

« Le Child Witness Centre améliore la qualité de vie des enfants et des jeunes dans la région de Waterloo et le soutien offert par notre gouvernement permettra de renforcer ses programmes et services. En offrant un financement à des centres comme celui de Kitchener-Waterloo, nous permettons une intervention efficace auprès des enfants et des jeunes victimes de mauvais traitements et de violence. Ils ont besoin de notre soutien, et c'est ce que nous leur offrons dans un environnement sécuritaire. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Selon les données autodéclarées tirées de l'Enquête sociale générale sur la victimisation de 2014, près du tiers (32 %) des Canadiens âgés de 15 ans et plus, soit près de neuf millions de personnes, ont signalé avoir été victimes de mauvais traitements corporels ou de sévices sexuels durant l'enfance.

Le ministère de la Justice Canada a mené une étude quinquennale, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants au Canada , pour mieux comprendre de quelle façon les centres d'appui aux enfants (CAE) canadiens sont mis sur pied et fonctionnent et mesurer la satisfaction des clients et dans quelle mesure les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes (SFAV). L'étude visait au total six CAE, et quatre modèles de prestation de services. En voici les résultats :

a mené une étude quinquennale, Comprendre l'évolution et l'incidence des centres d'appui aux enfants au , pour mieux comprendre de quelle façon les centres d'appui aux enfants (CAE) canadiens sont mis sur pied et fonctionnent et mesurer la satisfaction des clients et dans quelle mesure les CAE atteignent les objectifs de la Stratégie fédérale d'aide aux victimes (SFAV). L'étude visait au total six CAE, et quatre modèles de prestation de services. En voici les résultats : 93 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude ont indiqué que le soutien reçu de tous les professionnels avait été utile.

Les parents ou les tuteurs ont également indiqué que les services de défense des droits de la victime représentaient les services les plus importants qu'ils avaient reçus (46 %), tandis que les services de counselling/thérapie représentaient les services les plus importants reçus par leur enfant (33 %).

La plupart des jeunes victimes (79 %) et des parents ou tuteurs (91 %) ont reçu des services adaptés à leur culture.

L'initiative des centres d'appui aux enfants du ministère de la Justice Canada fournit du financement à un certain nombre d'organisations non gouvernementales offrant des services aux victimes dont les programmes et les activités s'harmonisent aux priorités du Fonds d'aide aux victimes géré par le Ministère.

