TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Un système de gestion des urgences robuste repose sur les individus qui interviennent en cas de crise. Les premiers intervenants et les travailleurs de première ligne ont une responsabilité énorme à l'égard des Canadiennes et Canadiens, et devraient avoir accès à des soins qui favorisent leur santé mentale et leur bien-être.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Praires, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé une entente de financement entre le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario d'un montant de 15 millions de dollars visant à agrandir le Runnymede Healthcare Centre afin d'y établir le premier centre d'excellence en Ontario pour les blessures de stress post-traumatique (BSPT). Le BSPT peut englober diverses affections psychologiques survenant à la suite d'une exposition à un traumatisme, notamment le syndrome de stress post-traumatique, la dépendance, la dépression et l'anxiété.

Fort de son expertise de longue date dans l'accompagnement du personnel chargé de la sécurité publique et des professionnels de santé de première ligne, le Runnymede Healthcare Centre est parfaitement placé pour mener cette initiative. En partenariat avec la province de l'Ontario, ce financement permettra la construction de deux nouveaux établissements dans la région du Grand Toronto.

Ce nouveau centre d'excellence assurera une prise en charge continue, proposant notamment des services d'intervention d'urgence et de soutien, des ressources tout au long du processus de rétablissement, ainsi que des options de traitement externes, en établissement et en ligne. Ces services amélioreront l'accès aux soins spécialisés et dispensés en temps opportun pour les travailleurs de première ligne dans l'ensemble de l'Ontario.

Citations

« Les travailleurs de la santé de première ligne et les premiers intervenants sauvent des vies chaque jour et jouent un rôle essentiel dans la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens. Cet investissement reflète notre engagement à améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre la consommation de substances pour les personnes qui prennent soin de nous, afin de contribuer à bâtir un avenir plus solide et plus sain pour ces dernières et pour les communautés qu'elles servent. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les premiers intervenants et les travailleurs de la santé de première ligne font face chaque jour à des situations d'urgence pour protéger la sécurité, la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes. Nous pouvons et devons faire davantage pour les soutenir. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à élargir l'accès à des soins spécialisés pour les personnes vivant avec des blessures de stress post-traumatique et des problèmes connexes de santé mentale et de consommation de substances. Soutenir celles et ceux qui prennent soin des Canadiens en temps de crise est essentiel pour bâtir un système de gestion des urgences plus solide et plus résilient. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Praires

« L'Ontario est fier de pouvoir compter sur des premiers intervenants de calibre mondial qui risquent leur vie chaque jour pour venir en aide et prendre soin des familles de toute la province. Notre gouvernement se réjouit de cet investissement du gouvernement fédéral, qui s'ajoute à celui de l'Ontario de plus de 10,7 millions de dollars, et nous rapproche un peu plus du lancement des travaux de construction de ces nouvelles installations au Runnymede Healthcare Centre, qui permettront à nos héroïques premiers intervenants de recevoir le soutien ciblé et complet dont ils ont le plus besoin. »

Sylvia Jones

Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

« Chaque jour, les premiers intervenants sont confrontés à des situations que nous tentons d'éviter tout au long de notre vie. Ils portent non seulement le poids de ces expériences, mais aussi la responsabilité de rester forts face à celles-ci. En tant que système de santé, nous avons le devoir de les soutenir non seulement en période de crise, mais aussi dans leur processus de guérison. Soutenir leur santé mentale n'est pas seulement un acte de gratitude; c'est un engagement à prendre soin des personnes qui protègent nos communautés. Lorsque nous prenons soin de ceux qui prennent soin de nous, nous renforçons les fondements de l'ensemble de notre système. »

Connie Dejak

Présidente-directrice générale, Runnymede Healthcare Centre

Faits en bref

Le Centre d'excellence de Runnymede Healthcare en matière de blessures de stress post-traumatique (BSPT) répond à la demande croissante de soins spécialisés chez les policiers, les pompiers, les agents correctionnels, les ambulanciers paramédicaux et le personnel de santé. Le Runnymede Healthcare Centre estime actuellement que plus de 36 000 premiers intervenants en Ontario sont touchés par des BSPT, un nombre qui devrait passer à plus de 46 000 d'ici 2040.

Le financement contribuera à soutenir la planification et la construction en 2027 de deux nouvelles installations :

Station n° 3434 -- Site ambulatoire de Toronto : ce nouveau site servira de site principal pour les services ambulatoires, notamment l'évaluation, les séances de thérapie régulières et accélérées, et le suivi pour toute une série de troubles post-traumatiques, de dépression et de consommation de substances. L'établissement abritera également des programmes et des installations de loisirs conçus pour soutenir les personnes tout au long de leur parcours de rétablissement.



Centre de rétablissement de Caledon : le nouveau centre comptera 40 lits résidentiels avec une durée moyenne de séjour de 30 jours, et offrira des services de désintoxication, une psychothérapie intensive et un traitement psychosocial personnalisé. Les patients bénéficieront de plans de soins personnalisés pendant leur séjour, avec un suivi thérapeutique et un soutien disponibles pour favoriser un rétablissement durable.

En plus de cet investissement, le budget de 2025 propose d'allouer 5 milliards de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, à un nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé. Ce fonds viendra compléter le soutien actuel accordé aux provinces et aux territoires dans le domaine de la santé en contribuant à garantir que leurs infrastructures de santé, telles que les hôpitaux, les salles d'urgence, les centres de soins d'urgence et les facultés de médecine, seront en mesure de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en matière de soins de santé.

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SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Praires, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]