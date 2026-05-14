OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Joss Reimer, fournira des mises-à-jour au sujet de l'éclosion de hantavirus des Andes et les mesures prises par le gouvernement du Canada. Des représentants d'Affaires mondiales Canada et de Transports Canada seront présents pour répondre aux questions.

Date



Le 14 mai 2026

Heure

11 h (HAE)

Lieu

Amphithéâtre national de la presse

salle 325, 180, rue Wellington

Ottawa, Ontario

Les journalistes accrédités peuvent aussi participer à la conférence en ligne (voir les précisions ci-dessous). Veuillez noter que les personnes qui ne possèdent pas de laissez-passer pour accéder aux édifices du Parlement doivent emprunter l'entrée située au 197, rue Sparks.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro d'appel local :

613-209-3054

Code d'identification pour le webinaire :

632 0963 6412

Mot de passe pour les participants : 465756

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, 613-993-0055, [email protected]