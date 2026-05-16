OTTAWA, ON, le 16 mai 2026 /CNW/ - Le 16 mai 2026, la responsable provinciale de la santé de la Colombie-Britannique a indiqué qu'une des quatre personnes à risque élevé qui s'étaient mises en quarantaine et faisaient l'objet d'une surveillance des symptômes a été testée présumée positive au hantavirus Andes. Elle a été transportée à l'hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins le 14 mai, en compagnie de son conjoint qui présente également des symptômes légers. Le couple faisait partie des passagers du MV Hondius. Tous deux resteront en quarantaine à l'hôpital. Par mesure de précaution, une troisième personne qui se trouvait en hébergement sécurisé à des fins de quarantaine a été transférée à l'hôpital pour y subir des examens et des tests.

Tous les protocoles de prévention et de contrôle des infections sont respectés, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle par les professionnels de santé et le personnel impliqué dans le rapatriement. Les personnes ayant participé au rapatriement ne sont pas considérées comme à risque compte tenu des mesures de protection de la santé publique qui étaient en place, ainsi que du délai écoulé entre le rapatriement et l'apparition des symptômes.

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'Agence de la santé publique du Canada, situé à Winnipeg, a reçu des échantillons pour des tests de confirmation. Les résultats sont attendus dans les deux prochains jours.

L'Agence de la santé publique du Canada, la province de la Colombie-Britannique et les autorités sanitaires locales collaborent pour veiller à ce que toutes les mesures de santé publique continuent d'être respectées afin de protéger la santé de la population canadienne.

Le risque global pour la population générale au Canada lié à l'éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière MV Hondius reste faible à l'heure actuelle. Cependant, compte tenu de la gravité de ce virus, nous adoptons une approche prudente afin de garantir la protection des Canadiennes et des Canadiens.

L'Agence de la santé publique du Canada continuera de surveiller la situation de près, de fournir des conseils et un soutien à ses partenaires provinciaux et territoriaux en matière de santé publique, et de communiquer des mises à jour au besoin.

SOURCE Santé Canada (SC)

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