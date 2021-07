PERCÉ, QC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Un accès sûr aux infrastructures de transport, y compris les installations portuaires, est d'une importance vitale pour les communautés côtières et les entreprises au Québec et à travers le pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les infrastructures dont les entreprises dépendent, protéger les emplois des Canadiens qui travaillent fort et soutenir le bien-être des communautés. Alors que nous nous tournons vers l'avenir et préparons notre relance suivant la pandémie de COVID-19, la sécurité et le bien-être des Canadiens resteront nos priorités absolues.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les prochaines étapes du plan du gouvernement du Canada visant à assurer le maintien des opérations au quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Ce plan contribuera à protéger les utilisateurs du quai tout en renforçant la communauté locale et l'économie des Îles-de-la-Madeleine.

Le quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules est la porte d'entrée maritime des Îles-de-la-Madeleine. Cependant, la dernière inspection détaillée du quai, dont les résultats ont été connus en février 2021, a confirmé une dégradation importante de la structure et, l'hiver dernier, des restrictions d'accès ont dû être mises en place afin de protéger les Madelinots. Pour assurer la sécurité des utilisateurs du quai et permettre le maintien des opérations, le gouvernement du Canada prévoit installer, d'ici la prochaine saison de pêche en avril 2022, une barge en bordure du quai afin de créer des espaces d'amarrage additionnels. Le gouvernement procédera également à une étude visant à déterminer quels travaux de réparation doivent être réalisés afin de permettre au quai de continuer à servir la communauté locale.

Le gouvernement du Canada va également retirer le Port de Cap-aux-Meules du Programme de transfert des installations portuaires. Cela confirme son engagement à long terme pour assurer la viabilité du quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules. Le gouvernement du Canada prend au sérieux les besoins économiques de la communauté des Îles-de-la-Madeleine, et des communautés partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement continuera de faire tout le nécessaire pour trouver des solutions à court et à long termes afin d'assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens, de protéger leurs emplois et de rebâtir une économie forte qui profite à tous.

Citations

« Les Madelinots, tout comme les communautés partout au pays, ont fait preuve d'une force et d'une résilience remarquables depuis le début de la pandémie. Le Port de Cap-aux-Meules joue un rôle essentiel aux Îles-de-la-Madeleine, que ce soit au niveau du transport, de la pêche ou du tourisme. L'annonce d'aujourd'hui prouve que le gouvernement est à l'écoute de la communauté madelinienne et fait le nécessaire afin de protéger l'avenir du quai et les bons emplois qui en dépendent. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ces actions démontrent un engagement ferme de notre gouvernement envers le quai et la communauté des Îles-de-la-Madeleine. Nous prendrons des mesures concrètes pour trouver la meilleure façon d'assurer l'avenir du quai. »

-- L'hon. Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits saillants

Le gouvernement du Canada effectue régulièrement des travaux d'entretien et des inspections annuelles pour assurer la sécurité de ses infrastructures et des activités qui s'y déroulent.

effectue régulièrement des travaux d'entretien et des inspections annuelles pour assurer la sécurité de ses infrastructures et des activités qui s'y déroulent. Le gouvernement mènera des consultations auprès des usagers dans le cadre de l'étude sur les travaux de réparation. Les détails de conception sont en cours d'élaboration afin qu'un mandat pour une étude soit octroyé au plus tard en septembre 2021.

Pour toute question d'ordre opérationnel, les Canadiens peuvent communiquer avec la direction du port au 418-937-7635. Pour toute autre information, ils sont priés d'envoyer un courriel à [email protected] .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/