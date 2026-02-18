Renégociations de l'Accord-cadre dans l'impasse : les médecins spécialistes se mobilisent

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Plus de 5 000 médecins spécialistes se sont inscrits à une rencontre virtuelle d'informations (webinaire) tenue hier en fin de journée. Ces derniers ont pu obtenir une mise à jour sur l'état des négociations avec le gouvernement, exprimer leur exaspération face au blocage de ces négociations et discuter de possibles moyens d'action à entreprendre.

Après des mois de discussions, l'attitude gouvernementale empêche toujours la conclusion d'une entente de principe pourtant essentielle pour l'amélioration de l'accès aux soins des patients québécois.

« Notre dernière entente est échue depuis le 31 mars 2023, soit presque 3 ans. On ne peut pas dire que nous n'avons pas été très patients » a affirmé le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération.

L'enjeu central des négociations reste le financement adéquat de la médecine spécialisée. Pour répondre aux besoins actuels des patients québécois, la valeur de la médecine spécialisée doit être reconnue. Il faut donner aux spécialistes les moyens appropriés d'effectuer leur travail. Les plateaux techniques doivent être disponibles, les cliniques financées correctement pour demeurer ouvertes, l'expertise pleinement reconnue.

Ce webinaire a permis de préparer une Assemblée spéciale des déléguées organisée jeudi soir où sera adopté un plan d'action. Face au refus du gouvernement de revoir ses positions malgré les demandes raisonnables des médecins spécialistes et les concessions offertes, la Fédération n'a d'autre choix que de se faire entendre et d'entreprendre des actions concrètes, mais qui n'affecteront pas les soins directs aux patients.

« En 2025, nous avons dû composer avec des assauts constants du gouvernement contre la médecine spécialisée. Nous pouvions espérer que l'arrivée de l'année 2026 amène un souffle nouveau. Lorsque le premier ministre a annoncé son départ, il a promis qu'il continuerait de gouverner et d'exercer son leadership. À cet égard, les attentes sont claires : sortir de l'impasse actuelle avec une entente dûment négociée qui répond aux enjeux qui frappent tous les jours l'exercice de la médecine spécialisée au Québec », a conclu le Dr Oliva.

Le Dr Oliva ne fera aucun autre commentaire public avant la tenue de l'Assemblée spéciale des délégués, le jeudi 19 février en soirée.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Fédération des médecins spécialistes du Québec, ligne média : 514 350-5160 / [email protected]