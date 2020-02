Rendre le logement plus abordable pour les familles à revenu moyen d'Ottawa

OTTAWA, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, les résidents d'Ottawa auront bientôt accès à des options plus stables de logements locatifs qui sont abordables pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'honorable Catherine McKenna, Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et députée d'Ottawa Centre, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral investit 115 millions de dollars pour aider à la construction d'un immeuble résidentiel à usage mixte de 27 étages comprenant 321 logements, situé au 383, rue Albert à Ottawa.

Parmi ces nouveaux logements, 65 auront un loyer égal ou inférieur à 21 % du revenu médian des ménages dans la région d'Ottawa et ces unités resteront à des niveaux abordables pendant 21 ans après leur première occupation. Ils viendront par le fait même alimenter l'offre de logements abordables à proximité des transports en commun et des services pour les personnes seules et les familles à revenu modeste ou moyen.

Cet ensemble, construit par Claridge Homes, reçoit un financement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement. La SCHL met en œuvre l'iFCLL, qui stimule la construction d'ensembles de logements locatifs abordables afin d'assurer la stabilité de l'offre sur le marché locatif pour les familles de la classe moyenne du pays qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Citations

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement accroît l'offre de logements locatifs pour les Canadiens. Cela permet d'offrir des options de logement abordable à proximité des transports publics, des écoles et des services pour les familles à revenu moyen qui travaillent fort. Les investissements de ce type permettent aussi de créer de bons emplois et de faire croître l'économie locale. Cet ensemble de Claridge Homes est donc une merveilleuse nouvelle pour les résidents et les familles à revenu moyen d'Ottawa, qui auront bientôt un nouveau chez-soi. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les familles de la classe moyenne qui travaillent fort à Ottawa méritent un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et passer plus de temps avec leurs enfants. Je tiens à féliciter Claridge Homes car il s'agit de leur deuxième projet de logement locatif dans Ottawa Centre que nous avons le plaisir d'annoncer dans le cadre de l'initiative de financement de la construction de logements locatifs. ». - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et députée d'Ottawa Centre

« Travailler avec le programme de la SCHL nous a permis d'aider à relever le défi de l'escalade des loyers qui crée des problèmes de logement pour un si grand nombre de personnes en nous permettant d'augmenter l'offre et les choix disponibles sur le marché d'Ottawa » - Neil Malhotra, directeur financier, Claridge Homes

Faits en bref

Sur l'ensemble des logements, 10 % respecteront ou dépasseront les normes locales en matière d'accessibilité; deux (2) logements seront de conception universelle et deux (2) autres seront adaptables.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 22,3 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28,8 % par rapport aux exigences du CNÉB 2015.

L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Cet ensemble représente quant à lui un ajout important à l'offre de logements expressément destinés à la location à Ottawa , où le taux d'inoccupation était de 1,8 % en 2019.

, où le taux d'inoccupation était de 1,8 % en 2019. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Maya Dura, Adjointe principale en communications, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 873-354-8265, [email protected]; Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613-748-2573, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca