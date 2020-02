Rendre le logement plus abordable pour les aînés à revenu moyen à Bedford

BEDFORD, NS, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les aînés de Bedford auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Geoff Regan, député fédéral de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé que le gouvernement fédéral accordait un prêt assuré à faible taux d'intérêt de 14,75 millions de dollars pour soutenir la construction d'un immeuble résidentiel de quatre étages comprenant 73 logements destinés aux aînés, qui sera situé au 185, Gary Martin Drive, à Bedford.

L'immeuble est conçu de manière à réaliser des économies d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet ensemble offrira plus d'options en matière de logement, à proximité des transports en commun et des services, aux aînés à revenu moyen. Ceux-ci pourront ainsi continuer à vivre en toute sécurité et de manière autonome à l'endroit de leur choix.

L'ensemble en question, produit par Northwood, reçoit un financement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement, qui est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Avec les changements apportés au Supplément de revenu garanti et aux prestations de la Sécurité de la vieillesse, nous voulons également nous assurer que les aînés puissent prendre leur retraite dans la dignité. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement augmente le nombre de logements locatifs pour les Canadiens à revenu moyen en offrant des logements abordables à proximité des transports en commun, des écoles et des services locaux. Les investissements de ce type permettent aussi de créer d'excellents emplois et de faire croître l'économie. L'annonce de cet ensemble de Northwood est une excellente nouvelle pour des aînés à revenu moyen de Bedford qui auront bientôt un nouveau chez-soi. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Les aînés ont fait beaucoup pour notre collectivité, et c'est pour nous une façon de leur rendre ce que nous leur devons que de leur offrir des logements de qualité convenable. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer ce projet excitant. Grâce à Northwood et à l'aide de notre gouvernement, des aînés à revenu moyen pourront continuer de mener une vie autonome en habitant près de leur famille et de leurs amis à Bedford. » - L'honorable Geoff Regan, député fédéral de Halifax-Ouest

« Northwood offre des logements abordables à Halifax depuis plus de 50 ans. Le modèle de type « campus » proposé par Northwood ne se limite pas au logement : les résidents forment une communauté. L'ouverture de Northwood Place nous permet d'offrir ce modèle d'établissement dans la région de Bedford. Sans le soutien de la SCHL, ce projet n'aurait pas pu être réalisé. - Janet Simm, présidente et chef de la direction de Northwood

Faits en bref

Sur la totalité des unités de l'ensemble, huit seront des logements accessibles.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 29,4 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17,6 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNÉB).

2015 (CNÉB). Les 73 logements auront des loyers égaux ou inférieurs à 21 % du revenu médian des ménages dans la région, et au moins 26 logements seront maintenus à des loyers abordables pendant au moins 16 ans.

L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Cet ensemble représente quant à lui un ajout important à l'offre de logements expressément destinés à la location à Bedford , où le taux d'inoccupation se chiffrait à 0,8 % en 2019.

, où le taux d'inoccupation se chiffrait à 0,8 % en 2019. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements expressément destinés à la location au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Maya Dura, Adjointe spéciale principale, Communications, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 873-354-8265, maya.dura @hrsdc-rhdcc.gc.ca; Angelina Ritacco, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 416-218-3320, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca