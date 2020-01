Rendre le logement plus abordable à Toronto

TORONTO, le 16 janv. 2020 /CNW/ - Grâce aux investissements du gouvernement du Canada et de la Ville de Toronto, les résidents de Toronto profiteront bientôt d'une augmentation importante de l'offre de logements locatifs dans leur ville et auront accès à plus de logements sûrs et abordables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé que le gouvernement fédéral financera 200 millions de dollars pour la construction de six immeubles locatifs comptant au total 916 logements. L'ensemble Mirvish Village sera à usage mixte, mais exclusivement locatif. Il sera situé sur le site du grand magasin historique Honest Ed's, à l'angle de la rue Bloor Ouest et de la rue Bathurst.

L'ensemble, produit par Westbank Corp. et le Peterson Group, est financé par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La SCHL met en œuvre l'iFCLL, qui stimule la construction d'ensembles de logements locatifs abordables afin d'assurer la stabilité de l'offre sur le marché locatif pour les familles de la classe moyenne du pays qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Mirvish Village comprend six immeubles de logements locatifs comptant au total 916 logements. De ce nombre, 366 logements seront offerts à un loyer égal ou inférieur à 30 % du revenu médian des ménages. Sur les 366 logements abordables, il est garanti que 100 auront un loyer ne dépassant pas 80 % du loyer moyen du marché pour la ville de Toronto, tel que publié par la SCHL. Ces logements abordables seront répartis dans les six immeubles de l'ensemble. Ils seront de la même qualité que les logements locatifs du marché et seront conçus de la même façon qu'eux.

« Notre gouvernement prend des mesures visant à renforcer la classe moyenne. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous nous assurons qu'un plus grand nombre de Canadiens ont accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils ont les moyens de se payer. Cet ensemble illustre qu'il est possible d'augmenter notre offre de logements locatifs et de contribuer à rendre nos collectivités plus fortes et plus inclusives. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« L'annonce d'aujourd'hui vient renforcer l'engagement de notre gouvernement à créer des logements abordables, écoénergétiques et accessibles. En aidant à bâtir des communautés comme celle de Mirvish Village, où les gens peuvent vivre à proximité de leur lieu de travail, des écoles et du transport en commun, nous pouvons changer réellement la vie des Canadiens. » - L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales

« Le financement destiné à Mirvish Village nous aidera à préserver un quartier historique et dynamique de notre ville. Le magasin Honest Ed's était un lieu bien-aimé de notre ville. En créant des logements abordables sur ce terrain vacant, nous sommes en mesure de relever les défis auxquels notre ville est confrontée en matière de logement. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir fourni cet important financement. Cet engagement de 200 millions de dollars démontre l'importance de la collaboration entre tous les ordres de gouvernement pour régler les problèmes qui touchent les Torontois. » - John Tory, maire de Toronto

« Notre relation de plusieurs années avec la SCHL, qui a débuté avec le réaménagement de Woodward's, nous a permis de créer quelques-uns des aménagements urbains les plus marquants du Canada, et Mirvish Village est le plus important de ces ensembles à ce jour. Nos ambitions à l'égard de ce projet sont très grandes, et rien de tout cela ne pourrait être accompli sans l'engagement de l'équipe de la SCHL et du gouvernement du Canada. » - Ian Gillespie, fondateur, Westbank

L'iFCLL, une initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des ménages de la classe moyenne qui vivent dans les marchés où le logement coûte cher.

Mirvish Village est un ensemble à usage mixte construit expressément pour la location, comptant 279 studios, 230 logements d'une chambre, 284 logements de deux chambres, 87 logements de trois chambres et 36 unités destinées à la fois à l'habitation et au travail. En plus des logements locatifs, l'ensemble comprendra 24 bâtiments patrimoniaux restaurés, un marché public, un site de spectacles extérieur, un programme de cyclisme complet, une garderie, un nouveau parc public, des espaces d'incubation pour les microcommerces offerts en collaboration avec le Centre for Social Innovation et des installations d'art public offertes en partenariat avec David Mirvish .

et des installations d'art public offertes en partenariat avec . Le projet prévoit aussi un système énergétique de quartier qui sera mis en place par le fournisseur, Creative Energy. Ce système sera pourvu d'un réseau à l'échelle de l'îlot fournissant chauffage, climatisation et électricité à faible émission de carbone de façon fiable. Mirvish Village vise à réduire de 23,7 % la consommation énergétique annuelle et de 30,8 % les émissions annuelles de gaz à effet de serre par rapport aux bâtiments de référence du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Ce projet entraîne une importante augmentation de l'offre de logements construits expressément pour la location au centre-ville de Toronto , où le taux d'inoccupation moyen était de 1,1 % en 2018.

, où le taux d'inoccupation moyen était de 1,1 % en 2018. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie, les demandeurs ayant présenté un grand nombre de dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au . Par l'intermédiaire de l'iFCLL, des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Le marché locatif constitue une option de logement importante pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

