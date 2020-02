Rendre le logement plus abordable à Calgary

CALGARY, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Grâce à un investissement du gouvernement du Canada, les résidents de Calgary auront bientôt accès à plus de logements abordables dans leur ville.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un investissement de 24,5 millions de dollars pour la construction de l'immeuble Mulberry. Ce dernier, bâti sur cinq étages dans le quartier résidentiel de West Springs, compte 96 logements locatifs d'une et de deux chambres à coucher.

Conçu par Truman Homes (Truman) l'ensemble a reçu du financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), un programme de la Stratégie nationale sur le logement mis en œuvre par la SCHL. L'initiative soutient la construction d'ensembles de logements locatifs afin de fournir une offre stable de logements locatifs aux familles de la classe moyenne qui vivent dans les marchés où le logement coûte cher.

Les loyers annuels dans l'immeuble Mulberry correspondront à moins de 30 % du revenu médian des ménages de Calgary. Par ailleurs, au moins 31 logements demeureront à ces niveaux ou à des niveaux inférieurs pendant au moins 21 ans. Plus de 10 % des logements de l'immeuble répondront aux exigences municipales en matière d'accessibilité.

Citations :

« Les Canadiens qui travaillent fort méritent un chez-soi abordable qui réponde à leurs besoins. Grâce à la première Stratégie nationale sur le logement du Canada, notre gouvernement prend des mesures pour renforcer la classe moyenne et créer davantage d'options de logement dans les régions du pays qui en ont le plus besoin. Ici, à Calgary, le nouveau bâtiment Mulberry sera un excellent exemple de notre stratégie en action, ajoutant près d'une centaine de logements à cette communauté. » --L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« L'immeuble Mulberry, qui fait partie de l'ensemble West District de Truman, est l'un des premiers immeubles de logements de Calgary à recevoir du financement dans le cadre de l'iFCLL. Nous avons démontré que ce modèle fédéral novateur permet aux promoteurs d'offrir des logements abordables attrayants aux personnes et aux familles de Calgary et de partout au Canada grâce à notre position de chef de file du secteur de l'aménagement et à notre expérience de collaboration avec la SCHL. L'entreprise Truman est très fière de s'associer à la SCHL et au gouvernement du Canada, car rien de tout cela ne serait possible sans leur engagement envers cette initiative louable. » -- George Trutina, président, Truman

Faits en bref :

L'immeuble Mulberry vise à réaliser des économies d'énergie de 20,4 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21,2 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNÉB).

2015 (CNÉB). À 3,1 %, le taux d'inoccupation du marché locatif voisin est inférieur à celui du reste de Calgary (3,9 %), l'offre de logements locatifs construits expressément pour la location étant limitée dans le secteur immédiat.

(3,9 %), l'offre de logements locatifs construits expressément pour la location étant limitée dans le secteur immédiat. Lancée en avril 2017, l'iFCLL apporte un soutien de 13,75 milliards de dollars pour faciliter la construction de 42 500 logements locatifs partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Le marché locatif constitue une option de logement importante pour environ 30 % des Canadiens.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Le marché locatif constitue une option de logement importante pour environ 30 % des Canadiens. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ottawa, 613 864-0682, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Calgary, 604 787-1787, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca