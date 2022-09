GATINEAU, QC, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Chaque Canadien mérite de pouvoir chauffer sa maison avec de l'énergie abordable, fiable et propre. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada donne suite à son engagement visant à offrir des solutions concrètes de chauffage résidentiel abordable, en particulier pour les Canadiens de la région de l'Atlantique, tout en continuant de lutter contre les changements climatiques.

Cet après-midi, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, accompagné du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et de députés de l'ensemble de la région de l'Atlantique, a annoncé qu'une étape importante avait été franchie. En effet, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 250 millions de dollars sur quatre ans au moyen du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) afin de rendre le chauffage résidentiel plus abordable pour les familles partout au pays. En mettant l'accent sur les ménages à revenu modeste, ce financement aidera les propriétaires qui utilisent actuellement le mazout à adopter des sources de chauffage résidentiel plus abordables et plus écologiques, comme les thermopompes électriques. Selon les tarifs énergétiques actuels, le passage d'un système de chauffage au mazout à une thermopompe pourrait permettre aux propriétaires de maison d'économiser des milliers de dollars sur leurs factures de chauffage au cours d'une année.

De cet investissement total, une somme d'environ 120 millions de dollars sera réservée à la population des provinces du Canada atlantique, où l'utilisation du mazout pour chauffer les maisons est beaucoup courante. Selon des estimations préliminaires, les transitions énergétiques propres financées par ces fonds du FEFEC pourraient appuyer de 10 000 à 25 000 résidences dans l'ensemble du pays, dont plus de 40 p. 100 au Canada atlantique.

Les besoins et les réalités des ménages en matière de chauffage résidentiel ne sont pas les mêmes partout au pays. Ce nouvel investissement sera donc octroyé aux Canadiens par une répartition du financement entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui pourront utiliser les fonds qui leur sont attribués pour accroître ou étendre la portée des programmes d'efficacité énergétique existants qui soutiennent le passage de systèmes de chauffage résidentiel au mazout à des systèmes plus propres.

Rendre la vie plus abordable tout en luttant contre les changements climatiques est une priorité absolue du gouvernement. En investissant dans les familles canadiennes, le gouvernement remet de l'argent dans les poches de la population, lui assure un air propre et stimule l'économie.

Citation

« En aidant les ménages à passer à des sources de chauffage résidentiel plus abordables et plus écologiques que le mazout, nous aidons les Canadiens à économiser des milliers de dollars sur leurs factures d'énergie au cours d'une année, tout en luttant contre les changements climatiques. Nous avions promis au Canada atlantique d'offrir plus d'aide pour atténuer les difficultés liées aux coûts énergétiques des maisons, et nous tenons promesse avec l'annonce d'aujourd'hui. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chauffer et climatiser nos maisons plus efficacement, grâce à des technologies comme les thermopompes électriques, réduit la pollution et permet aux Canadiens d'économiser de l'argent. Nous sommes heureux d'aider les Canadiens en ce sens. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement est déterminé à aider les Canadiens à composer avec les répercussions des changements climatiques et la hausse du coût de la vie. Cette nouvelle initiative aidera les Canadiens de la région de l'Atlantique à réaliser des économies sur leurs frais de chauffage, tout en réduisant leur empreinte carbone, ce qui est positif pour notre environnement et notre économie. Nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires à rendre la vie plus abordable et à bâtir une économie qui profite à tous. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Canadiens de l'Atlantique sont particulièrement vulnérables aux hausses mondiales du coût des combustibles provoquées par la guerre en Ukraine et la perturbation mondiale des marchés de l'énergie. Dans la région de l'Atlantique, la moitié des ménages utilisent encore le mazout de chauffage résidentiel, et le coût pour passer à une nouvelle thermopompe électrique écoénergétique peut être vraiment décourageant. Cet investissement est crucial pour aider nos résidents à assumer les coûts de cette transition. Il s'agit de l'une des nombreuses mesures que notre gouvernement prend pour réduire les émissions, tout en rendant la vie plus abordable. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants, président du caucus libéral de l'Atlantique

Faits en bref

De l'enveloppe de 250 millions de dollars visant le mazout de chauffage résidentiel, une somme pouvant atteindre 118,4 millions de dollars est réservée au Canada atlantique. Les affectations de financement par province seront déterminées lorsque la confirmation définitive pour chaque administration aura été obtenue.

atlantique. Les affectations de financement par province seront déterminées lorsque la confirmation définitive pour chaque administration aura été obtenue. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans d'action sur la croissance propre et les changements climatiques du Canada , y compris du Plan de réduction des émissions, qui aident le Canada à être en bonne position pour atteindre sa cible de réduction des émissions d'ici 2030 et à progresser vers la carboneutralité.

, y compris du Plan de réduction des émissions, qui aident le à être en bonne position pour atteindre sa cible de réduction des émissions d'ici à progresser vers la carboneutralité. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets d'efficacité énergétique dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada , ce qui, par la réduction des factures d'énergie, aide les Canadiens à économiser de l'argent.

, ce qui, par la réduction des factures d'énergie, aide les Canadiens à économiser de l'argent. Au Canada atlantique, 305 900 maisons sur 1 022 256 possèdent actuellement des systèmes de chauffage au mazout, un combustible dispendieux qui émet beaucoup de carbone.

atlantique, 305 900 maisons sur 1 022 256 possèdent actuellement des systèmes de chauffage au mazout, un combustible dispendieux qui émet beaucoup de carbone. Les programmes offerts par les provinces pour appuyer l'abandon des systèmes de chauffage au mazout sont très populaires et très sollicités.

Les propriétaires de maison pourront combiner ce financement à celui d'autres programmes, comme la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. En tirant profit des programmes de financement d'autres ordres de gouvernement, certains ménages pourraient voir la totalité des dépenses admissibles être couvertes par ces aides financières, dont 75 p. 100 par des initiatives fédérales uniquement.

Depuis son lancement en 2021, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes a offert de l'aide à 19 000 Canadiens, dont plus de 3 400 au Canada atlantique, grâce à des subventions et à des prêts sans intérêt pour des projets de rénovation écoénergétique qui leur font économiser de l'argent, comme le remplacement de fenêtres et de portes, ou encore l'installation de nouveaux systèmes de chauffage ou de panneaux solaires.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]