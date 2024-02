Rendez-vous national sur les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur - Les partenaires en action dans la lutte contre les violences à caractère sexuel

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, lance la 2e édition du Rendez-vous national sur les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. L'événement rassemble des représentants des réseaux de l'enseignement supérieur et leur permet de bénéficier d'espaces de concertation favorisant une collaboration dans la lutte contre les violences à caractère sexuel.

Ces rencontres ont comme objectif de renforcer la concertation dans la réalisation d'actions visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel. Ainsi, des espaces sont créés pour que les parties prenantes de la lutte contre ces violences puissent mettre en commun leurs connaissances, leurs besoins et les enjeux auxquels elles font face. Une vitrine de réseautage est également organisée pour assurer une large diffusion des activités de formation, de sensibilisation et d'intervention dont le développement est soutenu par le Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027 du ministère de l'Enseignement supérieur. Rappelons que le 1er Rendez-vous national a eu lieu en février 2020, réunissant près de 300 personnes.

Citation :

« Depuis quelques années, grâce à toutes les actions que nous avons mises en place en étroite collaboration avec les réseaux de l'enseignement supérieur, des avancées notables ont été réalisées dans le changement des mentalités et dans la lutte contre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Je le réitère, toute forme de violence, en toute circonstance, est inacceptable. Je suis donc très fière de constater que l'ensemble des parties prenantes des différents réseaux de l'enseignement supérieur sont mobilisées et collaborent pour partager leurs bonnes pratiques. Je suis aussi persuadée que les échanges stimuleront l'engagement des réseaux et permettront de continuer l'important travail de prévention des violences à caractère sexuel. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La mise en œuvre de ce plan est associée à des investissements de 54 millions de dollars sur cinq ans.

d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027, lancé le 13 février 2023, met en lumière la nécessité de partager les pratiques prometteuses en vue d'agir de manière plus concertée et efficace pour faire cesser ces violences. La mise en œuvre de ce plan est associée à des investissements de 54 millions de dollars sur cinq ans.

