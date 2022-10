Les interventions énergiques des banques centrales et les perspectives économiques incertaines sont mentionnées parmi les causes

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées de l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ont gagné 0,5 % au troisième trimestre, ce qui porte le rendement annuel cumulatif à -13,7 % pour la période terminée le 30 septembre 2022.

Niki Zaphiratos, première directrice générale, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, a déclaré ce qui suit : « Les régimes de retraite ont bénéficié d'un répit temporaire en juillet, lorsque les marchés mondiaux ont fortement remonté. Ce changement plutôt éphémère du climat sur les marchés reposait principalement sur l'hypothèse que les mesures prises par les banques centrales contribueraient à juguler les tensions inflationnistes. Des pertes ont ensuite été enregistrées pendant le reste du trimestre, principalement en raison des craintes que les banques centrales ne prennent de nouvelles mesures énergiques. »

Mme Zaphiratos a ajouté ceci : « À l'approche de la fin de l'année, nous sommes confrontés à diverses difficultés : l'apparition de nouveaux variants de la COVID-19, la crainte de relèvements plus audacieux des taux d'intérêt par les banques centrales et d'un resserrement quantitatif pour lutter contre une inflation mondiale plus forte et plus persistante, ainsi que les répercussions de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine et des tensions entre les États-Unis et la Chine. L'incertitude économique demeure élevée et les gestionnaires de régimes de retraite se préparent à une volatilité constante des marchés, qui ne cessent de subir le poids de toutes ces pressions. »

Les actions étrangères des régimes de retraite à prestations déterminées ont enregistré un rendement de -1,1 %, soit un peu moins que l'indice MSCI Monde, dont le rendement a été de -0,1 %. Les actions de croissance ont nettement surclassé les actions de valeur en juillet, mais n'ont que légèrement surpassé ces dernières à la fin du trimestre (indice de croissance MSCI Monde [CAD] : +1,1 %, indice de valeur MSCI Monde [CAD] : -1,2 %). Au sein de l'indice de référence MSCI Monde, la faiblesse des secteurs des communications (-7,3 %) et de l'immobilier (-6,0 %) a été compensée par la vigueur des secteurs de la consommation discrétionnaire (+6,8 %) et de l'énergie (+5,0 %). Les régimes de retraite dont les placements en dollars américains ne sont pas couverts ont profité de l'appréciation rapide de cette devise par rapport aux autres grandes monnaies, sous l'effet de l'afflux d'investisseurs vers ce refuge.

Les actions canadiennes des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont reculé de 1,2 % au cours du trimestre, résultat légèrement supérieur au rendement de -1,4 % de l'indice composé TSX pour cette période. Dans l'indice de référence, les secteurs des services de communications (-7,5 %) et de l'énergie (-5,3 %) ont régressé, tandis que les secteurs des produits industriels (+4,2 %) et de la consommation discrétionnaire (+4,2 %) ont dégagé des rendements supérieurs. Depuis le début de l'année, les actions canadiennes ont dépassé leurs homologues mondiales en raison d'une forte proportion de titres du secteur de l'énergie, et elles forment la catégorie d'actifs la plus rentable (-8,8 %) au sein de l'univers des pairs.

Les titres à revenu fixe des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont affiché un rendement de 1,1 % pour le trimestre, mais ont perdu 17,5 % depuis le début de l'année. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a quant à lui gagné 0,5 % au troisième trimestre, contre une chute de 5,7 % au deuxième trimestre. Les banques centrales du monde entier continuant de relever énergiquement les taux d'intérêt à court terme pour juguler l'inflation, les obligations à long terme (indice des obligations à long terme FTSE Canada : +1,5 %) ont surclassé leurs homologues à court terme (indice des obligations à court terme FTSE Canada : -0,3 %) pendant le trimestre. Toutefois, le contraire s'est produit depuis le début de l'année : le rendement des obligations à court terme a atteint -4,7 % et celui des obligations à long terme, -21,0 %.

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T3 2022 0,5 T2 2020 9,6 T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7 T2 2021 4,4 T1 2019 7,2 T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5 T4 2020 5,4 T3 2018 0,1 T3 2020 3,0 T2 2018 2,2

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur depuis plus de 30 ans. L'univers des régimes de retraite est un indicateur étalon de rendement reconnu et fait le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées. Il est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT, qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions indépendantes et économiques qui leur permettent d'effectuer le suivi de leurs décisions de placement, d'optimiser leur rendement, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'améliorer la gouvernance.

