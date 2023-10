Rendement et sécurité : xTool lance la première machine de découpe laser à diode de classe 1 fermée de 40 W au monde

IRWINDALE, Californie, 19 octobre 2023 /CNW/ - xTool, un leader dans le domaine de la gravure au laser, dévoilera, le 18 octobre, à 18 h (HAP), la xTool S1, une machine de découpe laser à diode de classe 1 de 40 W en réponse à la transition de l'industrie vers les unités de grande puissance et au renforcement des normes de sécurité. Ce modèle rentable comble l'écart entre l'adaptabilité des lasers à cadre ouvert et la sécurité intégrée aux modèles fermés.

xTool S1 établit de nouvelles normes de sécurité avec sa structure fermée résistante au feu, afin de prévenir les fuites laser. Son couvercle transparent offre un filtre double longueur d'ondes pour les lasers à diode et les lasers infrarouges de 1 064 nm, éliminant ainsi le recours aux lunettes de protection. La machine est également dotée d'un système d'extraction de fumée efficace et d'un puissant ventilateur d'évacuation pour éliminer rapidement les émanations toxiques. Mettant l'accent sur la sécurité, la S1 est doté d'un système de protection à quatre niveaux, y compris un détecteur de flamme de pointe à 5 réglages, un arrêt opérationnel à l'ouverture du couvercle, un détecteur d'inclinaison et de collision, et un bouton d'arrêt d'urgence, assurant la sécurité de l'utilisateur et l'excellence opérationnelle.

La machine de taille au laser xTool S1 dispose également d'une technologie innovante de positionnement à deux points, une technologie révolutionnaire offrant une précision comparable à celle d'un système de coordonnées. Cette technologie de pointe est intégrée au logiciel, fournissant un affichage en temps réel et permettant aux utilisateurs de déterminer avec précision la position du laser et de définir la plage de traitement du matériau. De plus, la machine est dotée d'une fonction de gravure à mise au point dynamique, qui intègre un système de mise au point intelligent avec réglages en temps réel de l'axe Z motorisé, garantissant des gravures extrêmement détaillées.

Doté d'une puissante capacité de 40 W obtenue en comprimant huit lasers de 5,5 W, la machine xTool S1 offre une efficacité de coupe équivalente à celle des machines CO2. La machine dispose également de modules laser interchangeables et peut traiter une vaste gamme de matériaux à une vitesse rapide de 600 mm/s, grâce à la stabilité améliorée du rail de guidage. La machine offre également une version de 20 W rentable.

La créativité trouve un nouveau compagnon dans la S1. Son chargeur convoyeur automatisé étend les dimensions de traitement à 470*3 000 mm, et lorsqu'il est associé à l'accessoire rotatif RA2 Pro, il permet de créer des motifs complexes sur des objets comme des gobelets. La base surélevée de la machine permet également d'accueillir des objets plus grands. Conçue pour le confort de l'utilisateur, la S1 offre des capacités de mise au point automatique exceptionnelles et est livrée préassemblée, ce qui permet aux amateurs et aux professionnels de commencer à travailler sur leurs projets rapidement.

La xTool S1 est désormais exclusivement disponible sur le site officiel de xTool. Avec un éventail de cadeaux offerts aux nouveaux clients, xTool vise à permettre à plus de passionnés d'expérimenter la joie de la création.

Société : XTL US INC.

Adresse : 16035 ARROW HIGHWAY, IRWINDALE, Californie 91706, États-Unis d'Amérique

Tél. avant-vente : +1 (970) 638-7030

Courriel de la personne-ressource : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2250564/xTool_S1.jpg

SOURCE xTool