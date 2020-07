Rencontrez les huit demi-finalistes du troisième concours annuel Top of the Country de SiriusXM

D'un océan à l'autre, ces étoiles montantes auront la chance de gagner 25 000 $ et plus en évoluant dans le concours

TORONTO, le 17 juill. 2020 /CNW/ - SiriusXM Canada, la plus importante entreprise de divertissement audio au pays, est heureuse d'annoncer les huit demi-finalistes qui se disputeront le titre de prochaine grande vedette de la musique country du Canada dans le cadre du troisième concours annuel Top of the Country. Le concours est organisé en partenariat avec l'Association de la musique country canadienneMD (CCMA).

Du protégé né à la baie d'Hudson d'un ancien producteur de Fleetwood Mac à un ancien concurrent de The Voice, les demi-finalistes du concours Top of the Country 2020 de SiriusXM sont :

Don Amero ( Winnipeg, Man .)

.) Raquel Cole (Vernon, C.-B.)

Carolina East (Rivière-Sud, T.-N.-L.)

Nate Hall ( Toronto, Ont. )

) Kalsey Kulyk (baie d'Hudson, Sask.)

Brittany Kennell ( Beaconsfield, Qc )

) Tyler Joe Miller ( Surrey , C.-B.)

, C.-B.) Kelly Prescott ( Almonte, Ont. )

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les artistes, consultez le site siriusxm.ca/topcountry (en anglais). Pour obtenir des photos en haute résolution des demi-finalistes, CLIQUEZ ICI .

« Qu'il s'agisse de l'annulation de concerts et de tournées, de séances en studio ou d'albums retardés, la communauté canadienne de la musique country a vraiment fait preuve de résilience cette année », a affirmé Jeff Leake, directeur, Programmation musicale, SiriusXM Canada. « Même si le concours semble un peu différent des années précédentes, nous sommes convaincus que le groupe de musiciens talentueux que nous avons choisi saura saisir l'occasion et profiter de l'expérience. »

« Nous sommes fiers de la façon dont nous nous sommes rassemblés en tant que communauté et du fait que SiriusXM est intervenu pour donner à un plus grand nombre d'artistes la possibilité de croître grâce à ce programme incroyable », a déclaré Tracy Martin, présidente de l'Association de la musique country canadienne.

Le concours Top of the Country de 2019 a couronné le gagnant québécois Matt Lang de Maniwaki. « Je suis très fier de faire partie de la communauté canadienne de la musique country très unie », a confié M. Lang. « Le concours Top of the Country de l'an dernier m'a permis d'établir des liens avec tant de pairs, de mentors et d'admirateurs extraordinaires, tout en participant à certains des plus grands événements au pays. Le prochain groupe de demi-finalistes se prépare pour un véritable bonheur ».

En raison des restrictions et des directives associées à la COVID-19, le concours Top of the Country sera structuré différemment en 2020 et s'étendra sur deux ans. Les demi-finalistes seront présentés cette année dans le cadre de la Semaine de la musique country de 2020 : une expérience virtuelle qui aura lieu plus tard cet automne. Puis, en 2021, trois finalistes seront choisis à partir d'un vote du public exprimé dans l'ensemble du pays. Ensuite, un gagnant sera couronné au cours de la Semaine de la musique country de 2021, à la suite d'un spectacle présenté en direct mettant en vedette les finalistes et un artiste de grande réputation. Le gagnant remportera le premier prix, d'une valeur de 25 000 $, ainsi qu'un voyage de composition musicale de la SOCAN et plus encore.

À compter de ce mois-ci et tout au long de l'année, les finalistes participeront à une série de séances de mentorat et de création de contenu pour l'industrie. Les huit demi-finalistes tiendront des séances d'enregistrement en direct à partir de chez eux. Ils continueront aussi de recevoir de précieuses séances de mentorat virtuelles de professionnels et d'artistes de l'industrie tout au long de 2020, jusqu'à la reprise sécuritaire des rencontres en personne et des séances régulières en studio.

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne, s'inscrit dans la foulée de l'engagement continu de SiriusXM visant à promouvoir et à valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord, qui lui permet de joindre plus de 60 millions d'auditeurs.

SiriusXM offre le meilleur de la musique country sur plus de 10 chaînes spécialisées, dont CBC Country, The Highway, The Garth Channel, No Shoe's Radio de Kenny Chesney, Willie's Roadhouse, Ici Musique Franco Country et plus encore.

SiriusXM Canada

SiriusXM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/ .

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook à facebook.com/siriusxmfranco, sur Twitter à @siriusxmfranco, sur Instagram à @siriusxmfranco et sur YouTube à youtube.com/siriusxmfranco.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts en ligne sur son site et chez les détaillants partout au pays. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 11 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

Association de la musique country canadienne

Fondée en 1976, l'Association de la musique country canadienne est un organisme sans but lucratif de type associatif qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. En s'appuyant sur une base visant à former, valoriser et célébrer les talents canadiens, l'Association de la musique country canadienne transmet graduellement l'esprit, la communauté et la créativité que favorise la musique country au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la Semaine de la musique country, qui a lieu chaque automne, et les prix de l'Association de la musique country canadienne. Les commanditaires de la Semaine de la musique country et de la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne de 2019 comprennent FACTOR, les radiodiffuseurs privés du Canada et le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du « Fonds de la musique du Canada » du ministère du Patrimoine canadien, Radio Starmaker et le gouvernement de l'Ontario.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : SiriusXM Canada : Carolyn Gagnon, Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], 416 459-3824 ; Kristine Moshonas, Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], 416 523-3207 ; Association de la musique country canadienne : Tiffany Astle, penelopePR, [email protected], 416 554-7329, Richelle Umali, penelopePR, [email protected], 647 383-8857

Liens connexes

http://www.siriusxm.ca