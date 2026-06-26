RENCONTRE FÉDÉRALE-PROVINCIALE-TERRITORIALE - Les ministres responsables de la francophonie canadienne font le point sur les avancées et les perspectives d'avenir

WINNIPEG, MB, le 26 juin 2026 /CNW/ - Sous le thème Célébrons la francophonie au cœur du Canada, le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC) a tenu sa réunion annuelle à Winnipeg, au Manitoba, les 25 et 26 juin 2026. L'amélioration des services gouvernementaux en français est demeurée au cœur des échanges, dans un esprit de collaboration fédérale-provinciale-territoriale visant à soutenir l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes.

De gauche à droite : L’hon. Natalia Kusendova-Bashta (Ontario), Amna Shah (Colombie-Britannique), l’hon. Marc Miller (Canada), Louis Lemieux (Québec), l’hon. Glen Simard (Manitoba), l’hon. Robert Gauvin (Nouveau-Brunswick), l’hon. Laura Lang (Yukon), l’hon. Tanya Fir (Alberta), Ryan Robicheau (Nouvelle-Écosse), l’hon. Lin Paddock (Terre-Neuve-et-Labrador). Absent de la photo, mais présent à la rencontre : l’hon. Zack Bell (Île-du-Prince-Édouard). (Groupe CNW/Conseil des ministres sur la francophonie canadienne)

Les ministres ont passé en revue les projets du CMFC menés cette dernière année et ont convenu de poursuivre leurs travaux en lien avec les communications bilingues en situation d'urgence, le maintien des compétences linguistiques et l'accès à la justice en français. L'importance d'assurer la visibilité du français dans l'espace public demeure une considération importante pour les ministres dans la continuité de leurs travaux en matière de francophonie canadienne.

Les ministres ont partagé les progrès accomplis par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et le gouvernement du Canada a présenté le bilan de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Les discussions ont mis en lumière des retombées concrètes et ont réitéré l'importance de la collaboration entre les différents ordres de gouvernement dans l'atteinte de leurs objectifs pour les prochaines années.

Les ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le Forum des ministres responsables de l'immigration (FMRI), notamment en ce qui concerne le renouvellement du Plan d'action FPT visant à accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. L'initiative Culture d'entreprise, portée par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) en partenariat avec le CMFC, pour aider les employeurs dans la rétention du personnel francophone issu de l'immigration, s'inscrit dans cette démarche et est maintenant déployée au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba. Le recrutement des milieux de travail se poursuit afin de déployer l'initiative dans l'ensemble des provinces et territoires où le français est minoritaire.

En matière de développement économique francophone, les ministres ont fait le bilan des actions menées depuis l'Agora sur la francophonie économique de 2024. Ils souhaitent favoriser de nouvelles initiatives capables de soutenir l'essor des marchés interprovinciaux et territoriaux, ainsi qu'internationaux, en valorisant le potentiel de la francophonie canadienne dans ce secteur. Le Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en 2026 au Cambodge, ainsi que l'édition de 2028 que le gouvernement du Canada espère accueillir, présentent une conjoncture favorable à cet égard.

La rencontre ministérielle sera suivie d'une Agora sur l'accès à la justice en français, organisée par le CMFC. L'initiative vise à rassembler les milieux gouvernementaux, juridiques, académiques et communautaires pour discuter des enjeux entourant l'accès à la justice en français dans les provinces et territoires où le français est minoritaire. Les ministres se sont engagés à étudier les pistes qui se dégageront de l'événement.

Le gouvernement de l'Ontario coprésidera la prochaine réunion annuelle du CMFC, qui se tiendra à Toronto en 2027.

« Cette rencontre à Winnipeg entre collègues a été l'occasion de renforcer notre collaboration en faveur de la francophonie canadienne. Ensemble, nous avons fait le point sur les progrès et convenu de poursuivre nos efforts pour améliorer l'accès aux services en français, renforcer la place du français dans l'espace public et favoriser l'épanouissement de la francophonie partout au pays. En misant sur un partenariat fondé sur le respect des compétences et des réalités de chaque gouvernement, nous sommes mieux placés pour obtenir des résultats concrets. Je suis convaincue que cette rencontre ministérielle portera ses fruits. »

-- L'honorable Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Affaires francophones de l'Ontario

« Le français est au cœur de notre identité et un moteur essentiel de développement économique, culturel et social. Je remercie les ministres pour la tenue de ce conseil et pour les échanges riches que nous avons eus. C'est en continuant de travailler ensemble que nous pourrons renforcer le français, améliorer l'accès aux services et soutenir les communautés francophones et acadiennes partout au pays. Grâce à un investissement historique de 4,1 milliards de dollars dans le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, nous posons aussi des gestes concrets pour assurer leur vitalité et leur avenir, tout en faisant rayonner la francophonie canadienne au pays et à l'international. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), créé en 1994, est un forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. Le CMFC œuvre pour une francophonie inclusive et dynamique qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Web du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne : www.cmfc-mccf.ca

SOURCE Conseil des ministres sur la francophonie canadienne

Renseignements : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Sylvie Painchaud, Directrice générale, Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, [email protected], 819-805-6174; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected], 819-994-9101, 1-866-569-6155