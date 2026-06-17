Avis Aux Médias - Rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne

WINNIPEG, MB, le 17 juin 2026 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la francophonie canadienne participeront à la rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne à Winnipeg les 25 et 26 juin 2026.

Les journalistes auront l'occasion de prendre des photos le vendredi 26 juin, à 10 h 35 HAC à l'hôtel Fort Garry, salle Concert Hall, 222 Broadway, Winnipeg.

À 11 h 30, l'hon. Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord, ministre responsable des Affaires francophones et ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, du gouvernement du Manitoba et l'hon. Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles du gouvernement du Canada, seront les hôtes d'une conférence de presse, dans la salle Crystal Ballroom.

Les journalistes qui désirent assister en personne ou par Zoom à la conférence de presse sont priés de confirmer leur présence avant 16 h HAC, le jeudi 25 juin 2026, en contactant la personne ressource pour les médias.

SOURCE Conseil des ministres sur la francophonie canadienne

Personne ressource pour les médias : Virginie Dallaire, Coordonnatrice des événements et communication, Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, [email protected], 780-278-8660